El Ministerio de Agricultura determinó las normas complementarias a la asignación del cupo de exportación de cortes de primera calidad de carne vacuna enfriada y deshuesada, conocido como cuota Hilton para el período julio 2022/junio 2023.

La medida se dispuso a través de la Resolución 152/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, y entre sus principales aspectos estableció que "el máximo a asignar para las empresas de las categorías Industria y Proyectos Conjuntos no podrá exceder el 10% de la cuota total asignada para cada categoría, al igual que para "las empresas que conformen un Grupo Económico".

Asimismo, el volumen de toneladas a asignar a cada empresa no podrá ser inferior a 50 toneladas para la categoría Industria y 12 para la categoría Proyectos Conjuntos.

En el caso de los postulantes nuevos (los que no participaron en ninguno de los dos ciclos comerciales anteriores a la asignación), el máximo no podrá exceder las mil toneladas, en tanto para los Proyectos Conjuntos Nuevos no deberá superar las cien.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo registra ganancias en Nueva York y Londres

Al igual que en la temporada anterior, el cupo será de 29.500 toneladas, de las que 29.389 tendrán como destino los países de la Unión Europea y las 111 toneladas restantes irán a Gran Bretaña, que desde enero de 2021 dejó de formar parte del bloque regional.

En ese sentido, se consideró "más adecuado" el mantenimiento del criterio de "primero llegado, primero servido" para las operaciones con el Reino Unido e Irlanda del Norte, "dado el escaso volumen asignado para este destino".

Un informe de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina (APEA) consignó que en marzo los cortes denominados RAL Hilton (lomo, bife angosto y cuadril) se ubicaron en US$ 16.800 la tonelada, su valor más alto en 10 años.

Esto significa un incremento de 8,38% respecto de los US$ 15.500 que estaba la tonelada en febrero, previo a la invasión de Rusia en Ucrania, pero también representa una trepada de 60% frente a los US$ 10.500 a los que cotizaba hace un año atrás.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron con subas

La última vez que el precio estuvo por encima de los US$ 16.000 fue en 2011 cuando llegó a establecerse en los US$ 19.000.

El récord para la tonelada de carne de la Cuota Hilton se registró en 2008 cuando llegó a valer US$ 21.000. (Télam)