La Cámara de Diputados debatía esta noche el proyecto de ley que crea un nuevo marco de biocombustibles con el objetivo de aprobarlo pasada la medianoche, para luego abocarse al tratamiento de la iniciativa que establece un Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

Los diputados iniciaron el análisis del primero de los temas a las 17,45 y debido a la gran cantidad de diputados que pidieron ser oradores, se estima que el debate superará las seis horas.

El proyecto de ley que fija un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.

En tanto, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza) señaló que "con esta iniciativa se adapta el marco regulatorio a nuevos escenarios" y se generan "herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector".

"Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista, se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados", dijo el legislador.

En contra del proyecto, el también mendocino Omar de Marchi (PRO) apuntó: "Esto va a concluir con un mercado claramente limitado, absolutamente cautivo y evidentemente con tendencia al monopolio, pero sobre todo con una evidente destrucción de la mano de obra argentina".

Por Consenso Federal, su presidente , Alejandro 'Topo' Rodríguez, instó a sus pares a "reflexionar" y "no votar" el proyecto de ley que modifica el Régimen de Biocombustibles impulsado por el oficialismo, y avanzar, en cambio, en "una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo".

Por su parte, el tucumano Domingo Amaya, del PRO, marcó la postura de acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a provincias productoras de azúcar.

"El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región NOA", graficó.

La diputada nacional Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda y los Trabajadores) fue otra de las que anticipó su rechazo al proyecto: "Vamos a rechazar cualquier beneficio más a un grupo de agrodepredadores que no hizo más que beneficiarse desde el Estado con el no pago de impuestos y que están amasando fortunas".

A favor también se expresó el diputado del bloque Justicialista Andrés Zottos, quien advirtió: "Esta es una ley que tiene que ser política de Estado, y lamento que no salga por consenso. Y tengo mis miedos de que terminen judicializándola".

De acuerdo a lo que van marcando los discursos, al momento de la votación acompañarían el proyecto del Frente de Todos, los diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, los del Justicialista y una decena de integrantes de Juntos por el Cambio, entre otros.

Tras el cierre de este debate, la Cámara abordará el proyecto que establece la reforma de la ley del Monotributo, que elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

Con ese proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

Esa iniciativa se tratará en simultáneo con una reforma de Ganancias y Bienes Personales sobre el ahorro en pesos, y en ese contexto se establecen exenciones de los intereses para los plazos fijos UVA, y de títulos destinados a inversiones productivas, siempre que sean en pesos.

Sobre éste último proyecto, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció esta noche que los depósitos a plazo fijo en pesos no estarán alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales.

El titular de la Cámara baja dijo que se eliminará un artículo del proyecto que contemplaba esa posibilidad: "Para evitar que se generen suspicacias, en lo que tiene que ver con los plazos fijos, el periodo, todo eso; en la medida de las posibilidades y respetando el principio de equilibrio fiscal, decidimos que aquellos que tienen algún instrumento de ahorro que lo puedan hacer en pesos, no paguen ese impuesto", aseveró. (Télam)