La Cámara de Diputados debatía esta madrugada, en una sesión especial, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), que apunta a valorizar el potencial de Vaca Muerta y "aumentar la inversión extranjera".

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

La iniciativa oficial declara "de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte".

Además, dispone la creación de un nuevo "Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL" que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión al menos mil millones (USD 1.000.000.000) o una capacidad mínima de producción instalada de un (1) millón de toneladas de GNL por año (MTPA).

El acuerdo entre YPF y Petronas comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones de inversión, en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, y señaló que "la Argentina tiene una oportunidad que se da en base a una transición energética porque tiene los recursos para encarar para eso es necesario incrementar la producción de GNL a una escala máxima y para eso incentivar a una escala de valor a lo que se va producir".

"Nosotros tenemos que tener en cuenta para aquellas que quieren hacer las inversiones y la secretaria de Energía que esas inversiones tengan la capacidad técnica y financiera para llevar adelante este proyecto", agregó.

También destacó que "este proyecto contiene algo que es importante que el componente de la industria nacional que debe tener ya que que planteamos un régimen promocional de 30 años, que en el primer decenio no tenga menos del 15 por ciento del componente nacional, en el segundo decenio de un 30 por ciento y luego de los 20 años deberá ser del 50 por ciento".

Desde la oposición, el diputado del Pro Francisco Sánchez dijo que "no veo mal que acompañemos un proyecto como este, me parece sano, pero no lo vistamos de otra cosa acá se están trabajando intereses de sectores específicos, de una empresa nacional como YPF con otra internacional como Petronas”..

El diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que "tenemos una gran oportunidad: 20.000 millones de dólares de superávit va a generar Vaca Muerta sin riesgo climático, y no lo podemos desaprovechar”.

"Esta ley es para construir políticas para la gente y es una buena ley que termina desarrollando la Argentina", destacó. (Télam)