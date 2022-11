La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias para que los médicos que realizan más de cuatro guardias por mes no tengan que tributar por esas tareas. La iniciativa recibió el visto bueno por unanimidad, con 223 votos afirmativos, por lo que fue girada al Senado. La norma busca mejorar la situación impositiva de los médicos, que muchas veces no quieren hacer una quinta guardia por mes porque ese dinero que cobran se va en Ganancias. De esta forma, también se apunta a robustecer el sistema de guardias en los hospitales y centros de salud, donde muchas veces cuesta conseguir profesionales para cubrir los turnos de guardia. El proyecto fue presentado por el ex ministro de Salud nacional y bonaerense Daniel Gollan, quien fue miembro informante del oficialismo en el recinto. Explicó que en la Argentina hay 4.600 centros de salud, que tienen internación, pero actualmente las guardias "no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores; todas las obras sociales son afectadas". "Hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa", afirmó Gollan. MG/GAM NA