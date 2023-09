El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical-Juntos por el Cambio) presentó hoy un proyecto por el cual propone que en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca establecer que los trabajadores en relación de dependencia sean excluidos del pago del impuesto a las Ganancias, el beneficio también sea extensivo a autónomos y monotributistas.

"A mi me gustaría bajar todos los impuestos pero esto no se puede hacer si no forma parte de un plan integral. Necesitamos una reforma tributaria en donde la alícuota de ganancias sea progresiva y equitativa para todos los trabajadores", argumentó el diputado radical.

Para Tetaz, "no es justo que se paguen más impuestos por el simple hecho de estar registrado de otro modo, ante todo debe existir igualdad ante la ley. Vamos a llevar el debate al Congreso para que si bajan impuestos lo hagan de manera equitativa".

El proyecto presentado fue acompañado por la firma de otros diputados de Juntos por el Cambio, como Danya Tavela y Gabriela Brouwer De Koning, también de Evolución Radical; Alfredo Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Dina Rezinovsky, Sofía Brambilla, Graciela Ocaña, Karina Bachey, Pablo Torello y Florencia Klipauka; Fabio Quetglas, Julio Cobos y Lidia Ascarate, de la UCR; Sebastián García de Luca y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, y los monobloquistas José Luis Espert y Carlos Zapata. (Télam)