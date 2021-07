El presidente del bloque Consenso Federal de la Cámara de Diputados, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, instó hoy a sus pares a “reflexionar” y “no votar” el proyecto de ley que modifica el Régimen de Biocombustibles impulsado por el oficialismo, y avanzar, en cambio, en “una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.

“Llegamos con amargura a tratar esta ley, porque luego de un entusiasmo fundado el año pasado –cuando se aprobó en el Senado la prórroga de la norma anterior-, vimos que un rumbo que parecía ir por el camino correcto, no solo que ‘se fue a la banquina’, sino que directamente ha puesto a la política de biocombustibles del país en una situación sin destino”, expresó.

El ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense –durante la gestión de Daniel Scioli-, dijo que “estamos a tiempo de reflexionar, de no votar este proyecto para devolverle a la Argentina una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.

“Máxime si se lo compara con el destino que había tenido durante 15 años, un destino acertado para el desarrollo en la Argentina”, señaló al hacer referencia a la política implementada para este sector a partir del 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En ese sentido el diputado lavagnista, consideró que “se rompió una política histórica, después de haberse votado en el Senado la prórroga al régimen de promoción en octubre pasado".

“Hay un dato objetivo, y que nadie instale aquí ni la falsedad ni la mentira de que en la Argentina hay una balcanización o una guerra entre provincias petroleras y las que no lo son. Lo dijo el Senado cuando aprobó el año pasado la prórroga con el voto de los representantes de las 23 provincias y de la Cuidad de Buenos Aires”, completó el legislador. (Télam)