La diputada de Juntos por el Cambio Jimena Latorre pidió la prórroga hasta 2024 de la actual ley de biocombustible y señaló que el nuevo marco regulatorio propuesto por el oficialismo "es un proyecto regresivo, intervencionista e inconstitucional".

Al defender el dictamen de minoría que se pronuncia a favor de respaldar la prórroga aprobada por el Senado el año pasado, Latorre dijo que "este proyecto no es una prórroga del régimen de la Ley 26.093 como propuso el Frente de Todos en el Senado".

"Tampoco es un nuevo Régimen de Promoción y Fomento, muy por el contrario, hay castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad", agregó.

La legisladora objetó que "no se consideran en este proyecto los combustibles de segunda y tercera generación, algo que es esencial y que debería ser el objetivo de una nueva ley superadora" y resaltó que "el mundo está hablando de la descarbonización de la matriz energética".

"Otro argumento insostenible del oficialismo es el pretendido control de los precios de los combustibles. Esto no resiste el menor análisis a la luz de los datos objetivos", agregó.

La diputada mendocina explicó que "la composición aproximada de los combustibles líquidos tiene un margen de comercialización de 12 %, el flete el 1,5 %; IVA 21 %; Ingresos Brutos 3 %; Impuesto a los Combustibles Líquidos 20 %. Esto significa que el total de impuestos directos es del 44 %. Si queremos controlar los precios debemos empezar por la presión impositiva"

Latorre señaló también que el proyecto no cumple "con la obligación impuesta por la Constitución Nacional y el compromiso asumido al momento de la firma de los acuerdos de lucha contra el cambio climático deberían ser suficientes para que entendamos que se trata de Políticas de Estado, no trajes a medida de las voluntades políticas y económicas cambiantes del Gobierno de turno, que en el caso ya no respeta ni sus propios antecedentes".

