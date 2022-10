La economista del CEMA, Diana Mondino, dio un panorama negativo respecto del contexto económico para este año y también para 2023, y además criticó duramente las nuevas medidas que encarecen las compras con tarjeta en dólares. "Creo que en el 2023 vamos a estar bastante complicados porque en este 2022 el ritmo de crecimiento leve que traíamos se está ralentizando", sostuvo. Y agregó: "Con una inflación más alta y con una economía que no repunta no veo un 2023 con el que pueda sentirme optimista"."El salario real se está deteriorando porque no puede alcanzar a la inflación pero además porque la productividad argentina no está aumentando. Es cada vez es más difícil producir lo mismo de antes", dijo Mondino en una charla con Noticias Argentinas, en el Coloquio de Idea, que se realiza hasta el viernes en la ciudad de Mar del Plata. "Tenemos que enfocarnos en mejorar la productividad. Si no, no hay forma de que el salario pueda crecer. La inflación es problema del gobierno, pero la productividad de las empresas", sumó. Además, fue muy dura respecto de las nuevas medidas que encarecen las comprar con tarjeta en dólares: "Me parecen un disparate. Estas medidas lo único que hacen es confundir, encarecer y crean quiosquitos. Nunca van a tener resultados

Argentina insiste en políticas contradictorias y contraproducentes". Y añadió respecto del nuevo sistema para controlar las importaciones: "Es complejísimo y posiblemente de muy difícil cumplimiento y está basado en el profundo error de creer que es el Gobierno el que tiene que darle los dólares a las empresas en vez de que las empresas puedan comprarlo a quienes quieran. Eso sería más lógico. Permitir que entre empresas puedan hacer las transacciones. Todo tiene que pasar por el Gobierno con muchas regulaciones". DL/MAC NA