La Dirección General de Aduanas (DGA) informó hoy que detectó "inconsistencias fiscales" que implican a un centenar de personas que, en el segundo semestre de 2022, registraron 5.619 importaciones en el régimen simplificado de envíos internacionales (conocido como courier) por un valor de cerca de US$ 8 millones.

El organismo descubrió vinculaciones entre personas que importaron productos del mismo rubro, a través de 931 envíos con los que ingresaron al país mercadería del rubro informático, valuada en US$ 1.706.600.

La Aduana indicó en un comunicado que "hay varios casos en los que distintos miembros de una misma familia han realizado importaciones vía el régimen de courier, muchos de estos siendo monotributistas o presentando una situación impositiva que merece ser examinada".

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, expresó que "el régimen de courier está diseñado para facilitar la importación de determinados productos como, por ejemplo, repuestos para pequeñas y medianas empresas", Asimismo garantizó que se va a sostener ese régimen "para darle previsibilidad a la industria nacional, pero ejerciendo controles firmes sobre su uso abusivo y desnaturalización".

Por su parte, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó: "Que no quepan dudas: vamos a investigar las inconsistencias fiscales detectadas. La Aduana, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social van a trabajar en forma coordinada para ello".

La Aduana sostuvo que la desnaturalización del régimen en cuestión habilitaría a que se presenten denuncias en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.

"Se presume que el objetivo de las maniobras observadas habría sido enmascarar la verdadera situación de los contribuyentes ante el fisco y, por ende, el avance de las investigaciones podría implicar otro curso de acción", agregó Castagneto.

En ese sentido, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP constataron que un monotributista categoría "B" (límite de ingresos brutos anuales: $ 1.485.976,96) importó mercaderías valuadas en US$ 47.084,08, equivalentes a más de $ 9 millones, y su padre - que no se encuentra inscripto ante el fisco - realizó importaciones por US$ 37.118,09.

"El valor combinado de las operaciones realizadas por ambos asciende a $16.503.625, lo cual supone, en forma absurda, un déficit de más de $15 millones en la actividad del monotributista", describió la DGA.

Otro caso observado es el de una familia de cinco integrantes que realizaron, vía courier, 593 importaciones de productos informáticos por US$ 1.257.231.

Del total de 100 personas físicas se detectó que siete no se encuentran inscriptas ante el fisco y el monto que importaron, en 398 envíos, asciende a US$ 202.874,23.

Asimismo, cinco personas que se encuentran inscriptas como monotributistas importaron mercancías valuadas en US$ 175.900,58 en 534 envíos.

"Así, las personas investigadas habrían apelado al sistema de courier para evadir la fiscalización del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y evitar los controles de terceros organismos que intervienen en las importaciones por régimen general", aseguró la DGA. (Télam)