Tras diversas negociaciones durante el fin de semana ultimando detalles, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo SAF (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de la Argentina. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso alrededor de US$5.300 millones (DEG 4.000 millones). Entre los puntos a destacar del comunicado, se resalta que la gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad de 2022 respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de 2022. Los principales puntos del comunicado: - Se establece el desembolso de 4.000 millones de DEGs que representan 5.300 millones de dólares - El comunicado distingue el trabajo del equipo económico del segundo semestre respecto del primer semestre en términos de decisión política - Marca la sequía como principal motivo de la revisión de metas del programa - Detalla el sobre cumplimiento 2022, en materia fiscal, 2,3 y en materia de reservas, 5.400 millones de dólares, por encima de las metas previstas. Y sobresale la idea de sobre cumplimiento. - Sostiene el objetivo del 1,9 fiscal, pero marca 4 cuestiones: a) Continuar con el control del gasto en busca de orden. b) Priorizar la inversión en infraestructura y el gasto social. c) Acelerar la segmentación para terminar con la regresividad en los subsidios. (los pobres le pagan a los ricos). d) Sobre la moratoria jubilatoria señala la importancia de que sea justa, orientada a los más vulnerables y sin desborde de gasto. - Continúa con la promoción de tasas de interés positivas. - Habilita mecanismos de aumento de la competitividad externa (fomento de exportaciones) para fortalecer la cobertura de reservas como medidas de política cambiara temporales, así como también la ampliación de instrumentos del sistema de contado con liquidación. - Plantea la no utilización de reservas en intervenciones. - Elogia el canje de deuda en pesos, 16.000 millones de dólares canjeados, y habilita a generar canjes intra Estado para mejorar los perfiles de vencimientos, asimismo promueve el mayor uso de multilaterales para financiamiento. - Mantiene la meta de adelantos transitorios del banco central en 0.6 del PBI a pesar de que hasta la fecha el tesoro no ha utilizado. Eso libera acceso a pesos de financiamiento vía Banco Central. - Establece un nuevo piso de acumulación de reservas para marzo, junio, septiembre y diciembre, reduciéndose en más de 3.000 millones a acumular en marzo y en casi 2.000 millones en 2023. - Plantea la flexibilidad del programa para el año por el impacto de la sequía sobre todo en el primer trimestre. - Habilita a medidas cambiarias temporales. JMR/AMR/GAM NA