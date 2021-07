El comercio exterior total del país durante junio (exportaciones más importaciones) “sigue creciendo”, medido en relación con el PIB o por habitante, tanto en la comparación con 2020 como respecto de 2019, destacó el vicepresidente segundo del Banco Central, Jorge Carreras.

En relación con dos años atrás, las ventas al exterior de ese mes aumentaron US$ 1.737 millones (33%), mientras las compras crecieron US$ 1.738 millones (41%) y el saldo del intercambio fue similar, US$ 1.068 millones.

Carrera resaltó en su cuenta oficial de la red social Twitter que en junio aumentaron, medidas en dólares frente a 2020 y 2019, las exportaciones de todos los rubros: manufacturas agropecuarias e industriales, y productos primarios, aunque en este último caso cayeron en cantidades.

“Lo mismo ocurre respecto a las importaciones, con la excepción de los vehículos”, puntualizó el economista.

El vice del BCRA consideró “notable” el aumento en las compras externas de Bienes de Capital (US$ 852 millones en junio, frente a US$ 719 millones en 2019) y sus accesorios (US$ 1.088 millones contra US$ 803 millones).

Carrera afirmó que también “es muy alto” el nivel de importaciones de Bienes Intermedios: US$ 2.496 millones en junio, cuando 24 meses atrás fueron US$ 1.465 millones, lo que implicó un salto de 70%.

“Con estas cantidades no se evidencian dificultades para importar, si comparamos con un período donde todavía el Gobierno de Mauricio Macri no había colocado el llamado cepo”, evaluó el funcionario.

Advirtió, por otra parte, que los altos niveles de importación de Bienes Intermedios y Repuestos de Bienes de Capital en los últimos meses “no condicen con el nivel de actividad registrado”.

Carrera interpretó que “hay una persistente acumulación de stocks”, que en breve serán vendidos, dado su costo financiero.

Según el vicepresidente del Banco Central, “esta acumulación debe ser tenida en cuenta cuando se calculan potenciales aumentos de importación, ante una recuperación de los niveles de consumo como la que se anticipa”. (Télam)