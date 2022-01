El mapa de georreferenciación apícola que puso en marcha el gobierno de Mendoza el año pasado y cuya plataforma permite contar con información concreta sobre el comportamiento de esta actividad, arrojó que la provincia cuenta con 518 productores y 110.012 colmenas, según informaron voceros de la cartera económica de la provincia cuyana.

"Ha pasado un año ya y la plataforma nos ha permitido contar con un panorama general de la actividad apícola en Mendoza. La información es fundamental a la hora de diagramar acciones o tomar decisiones que ayuden al desarrollo y crecimiento de esta actividad", detalló esta semana Damián Carbó, Director de Ganadería de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la provincia.

Según datos suministrados por dicha área, la provincia cuenta con 518 productores y 110.012 colmenas distribuidas, mayormente, en los departamentos que conforman los oasis Sur y Norte mendocino.

Sobre este último punto, Carbó detalló: "Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Lavalle concentran el 46,7% del total de los productores registrados. Solo aquí contamos con 242 productores y 65.622 colmenas".

MIRÁ TAMBIÉN Pesce:Las fintech llegaron a sectores que antes no tenían posibilidades de abrir cuentas bancarias

La lista se completa con Guaymallén que cuenta con 41 productores y 5.004 colmenas, Malargüe (39 P y 1.431 C), Tunuyán (38 P y 13.547 C), San Carlos (31 P y 12597 C), Las Heras (29 P y 1.930 C), Santa Rosa (15 P y 1.040 C), San Martín (14 P y 3.230 C), Luján de Cuyo (14 P y 1.958 C), Maipú (12 P y 750 C), Tupungato (11 P y 333 C), La Paz (9 P y 579 C), Godoy Cruz, (9 P y 467 C), Capital (8 P y 1.104 P), Rivadavia (3 P y 260 C) y Junín con 3 productores y 180 colmenas.

"Las colmenas están en constante movimiento y es por ello que se ha realizado la carga de cada uno de los apiarios. De este modo, se busca lograr un mejor ordenamiento y rendimiento de las colmenas, cumpliendo con lo establecido por la ley apícola provincial N° 6.817", agregó el funcionario.

Click to enlarge A fallback.

(Télam)