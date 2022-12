Empresarios, sindicalistas y funcionarios se pronunciaron hoy a favor de la exploración petrolera offshore a más de 300 kilómetros de las costas marplatenses, tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que habilitó su continuidad.

La decisión judicial que contó con la firma de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, revocó la medida cautelar del titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, emitida a comienzos de febrero pasado, al considerar "cumplidos todos los requisitos establecidos por esta Cámara oportunamente".

La tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que conforman Equinor, YPF y Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 con compromisos de inversión iniciales por casi US$ 800 millones.

Carlos Bianco, jefe de asesores del Gobierno bonaerense, lamentó hoy que el proyecto haya sufrido demoras producto de lo que consideró como "especulación política", y señaló que es "realmente estratégico" por el impacto económico que traería al país.

"Lamentamos que haya sido un intento de especular políticamente con algo que es tan importante para todos los y las bonaerenses", sostuvo.

En este sentido, Bianco expresó en diálogo con Radio Provincia que la judicialización de la iniciativa comenzó "con una denuncia de, entre otros, del intendente del Partido de General Pueyrredón, (Guillermo) Montenegro, cuando se anunció que se aprobaba la declaración de impacto ambiental de la (exploración) sísmica".

Precisamente Montengro fue quien había presentado la medida cautelar junto con organizaciones ambientalistas autoconvocadas en febrero último, que frenó la autorización del Gobierno Nacional para realizar la exploración sísmica en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

No obstante, tras el fallo judicial de ayer, Monetenegro dio un vuelco en su postura y aseguró - en declaraciones difundidas por el diario marplatense La Capital- que "acompañará" el desarrollo offshore "si significa trabajo y se minimizan los riesgos".

Por su parte, el secretario adjunto de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Bicombustibles, Mario Lavia, celebró el fallo y consideró que la actividad potenciará el empleo y la generación de divisas.

"No sólo es una buena noticia para nuestra organización sindical, sino que también potencia claramente la generación de empleo para organizaciones gremiales hermanas", destacó Lavia esta mañana en diálogo con Télam Radio.

Respecto del ingreso de divisas, el sindicalista señaló que "la exploración offshore que se permite a través de este fallo va a traer de inmediato soluciones a este flagelo que hoy está atravesando la Argentina"

De acuerdo con un informe del estudio de comercio exterior B&B Comex realizado en agosto pasado, el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos offshore en la Cuenca Argentina Norte (CAN) generará exportaciones por US$ 20.000 millones anuales, y más de 200.000 empleos directos e indirectos.

Del mismo modo, según la consultora Ecolatina, el desarrollo pleno de estos recursos podría representar. por si sólo, un incremento del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina a largo plazo..

Según Diego Lamacchia, vicepresidente de operaciones de Leviticus Subsea, firma de ingeniería y asistencia tecnológica para el sector petrolero y gasífero con sede en el Cluster de Energía de Mar del Plata, por cada puesto que se genere en los proyectos offshore, se crearán entre 4 y 6 en el resto de la cadena de valor.

"En caso de concretarse este primer desarrollo, tendrá un efecto derrame sobre varias industrias", recalcó a Télam el empresario, quién remarcó la capacidad de utilizar contenido local en estos proyectos, por ejemplo, en tecnologías de perforación o en la metalmecánica, lo cual dependerá, en gran medida, si las firmas locales logran demanda a escala.

Lamacchia precisó que, en el caso del bloque CAN_100, "las estimaciones son muy buenas y podría producir hasta 500.000 barriles por día, lo cual sería el doble de lo que hoy produce Vaca Muerta".

Consultado por las perspectivas a futuro de la actividad con un sector en plena transición a fuentes renovables, Lamacchia indicó que está "sería la última ola de desarrollos", pero que "el petróleo y el gas se seguirán utilizando en los próximos 50 años".

"Seguramente los proyectos que se hagan sean de emisiones netas de dióxido de carbono cero capturando y almacenando las mismas", estimó.

El empresario señaló que los estudios ambientales de Equinor e YPF siguen "los estándares que se se hacen a nivel global para este tipo de proyectos" y, en ese sentido, cuestionó a los grupos ambientalistas.

"El ambientalista no pone sobre la mesa hacerlo minimizando el impacto ambiental sino que pone no hacerlo directamente, y aquí no es una cosa o la otra sino las dos", remarcó y advirtió que, si bien el levantamiento del fallo "fue un paso en la dirección correcta", en la justicia "se podrán seguir metiendo recursos de amparo y, si sigue así, Equinor va a levantar bandera".

En ese sentido, Equinor canceló la llegada del buque BGP Prospector que tenía contratado para comenzar las tareas de exploración debido a la demora judicial, lo cual -señaló Lamacchia- le implicó una pérdida de US$ 5 millones.

También se refirió a lo que considera como el "mito" de que "las compañías extranjeras vienen a llevarse nuestros recursos y todo nuestro dinero".

"Las empresas apuestan un montón de dinero para explorar y ver si hay estos recursos, generalmente unos US$ 100 millones a US$ 150 millones, y luego al producir, pone US$ 3.000 millones a US$ 4.000 millones", detalló.

Según estima el empresario, el Estado "se lleva entre el 50% y el 60% en términos de impuestos y regalías".

"Lo que queda la empresa la usa para pagar las operaciones, recuperar la inversión y llevarse entre un 10% y un 15% que es lo que le promete a sus inversores de retorno de capital", indicó.

Tras conocerse la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas señaló que "el amparo de fondo sigue en discusión" y anticipó que, en paralelo, junto con el resto de las organizaciones que habían interpuesto el amparo ahora rechazado por la Justicia, solicitarán "la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que esta decisión sea revisada conforme a derecho y a la voluntad popular que clama por un #MarArgentinoSinpetroleras", de acuerdo con lo consignado a través de sus redes sociales.

