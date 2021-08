La Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) informó que durante la primera mitad del año “se anunciaron inversiones futuras por un monto de US$ 482 millones, con un estimado de más de 1.690 empleos futuros”.

En total se registraron 23 anuncios a lo largo de todo el semestre y un 64,7% de las inversiones anticipadas fueron de origen estadounidense, indicó el organismo dependiente de la Cancillería, en su Monitor de Inversiones.

El análisis precisó que entre los anuncios provenientes de Estados Unidos, el 53% representa inversiones en hotelería (por US$ 150 millones), un 20% en retail (comercialización masiva) y un 10% a oficinas de ventas.

En el caso de Luxemburgo, agregó la Aaici, “ambos anuncios están destinados a centros de desarrollo de software”, por US$ 60 millones.

El sector manufacturero, a su vez, concentró en enero-junio el anuncio de dos nuevos proyectos con una inversión prevista de US$ 120 millones.

Otro adelanto relevante del semestre, resaltó el informe, fue el referido a un Centro de Datos que implicará una inversión de US$ 150 millones.

En cuanto a los anuncios de finalización o ejecución de proyectos de inversión durante el período, sobresalieron los emprendimientos en manufacturas (US$ 80 millones); mantenimiento (US$ 75 millones); logística y transporte (US$ 20 millones).

El informe de Aaici precisó que los flujos de IED (inversión extranjera directa) hacia América Latina alcanzaron entre enero y junio el monto de US$ 4.502 millones, lo que implicó una disminución de US$ 50 millones respecto al mismo semestre del año pasado.

El 4,6% del total –US$ 208 millones- tuvo como destino la Argentina, que se ubicó como quinto mayor receptor de la región, detrás de México (con 33,9% de los capitales externos captados), Perú (17,5%), Brasil (13,5%) y Chile (9,9%).

La Agencia recordó que “los flujos mundiales de IED disminuyeron 35% durante 2020 debido a la crisis de Covid-19”.

Agregó que, según la Unctad (Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), se espera que la inversión externa directa “crezca entre 10% y 15% en 2021 y recupere, de esta forma, parte del terreno perdido”, mientras para 2022 se pronostica una suba adicional, hasta los niveles previos a la pandemia.

En la Argentina, la inversión (tanto local como extranjera, es decir, la Formación Bruta de Capital) alcanzó durante el primer trimestre de este año los $ 129.386 millones de pesos, 6,1% más que en el cuarto trimestre de 2020 y un 13,3% por encima de enero-marzo de 2019, concluyó el informe. (Télam)