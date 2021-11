El sector productivo misionero manifestó hoy su descontento con el nuevo precio máximo fijado por la Secretaría de Agricultura de la Nación para la tonelada de yerba mate, debido a que se encuentra por debajo del valor de mercado.

"Pese a que es el precio oficial, no quiere decir que sea lo que se le paga al productor, sino un precio mínimo de referencia. En Andresito hay secaderos que cerraron a $53 por kilo de hoja verde. En la zona ronda entre $49 y $53", dijo a la prensa Jonás Peterson, productor yerbatero e integrante del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La dependencia nacional, al laudar debido a la falta de acuerdo existente entre industria y productores, estableció en $36.830 el precio mínimo para la tonelada de hoja verde y en $139.954 la tonelada de la yerba canchada; en ambos casos puesto en secadero.

Así, el precio de la hoja verde pasó de 29,70 a 36,83 pesos, lo que implica una suba de 24,01%, sensiblemente por debajo de la inflación registrada en los últimos doce meses en la región del NEA, superior al 50%.

El nuevo precio fue publicado hoy a través de la Resolución 144/2021 en el Boletín Oficial, estableciendo como precios mínimos para la materia prima con vigencia desde hoy y hasta el 31 de marzo del año 2022; inclusive.

El directorio del INYM envió el 28 de septiembre a laudo la fijación de los precios mínimos de la materia prima de la yerba mate para el período octubre 2021 – marzo de 2022.

Click to enlarge A fallback.

Por esta razón los nuevos valores del kilo de hoja verde y yerba mate canchada fueron determinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La Ley 25.564 que regula el funcionamiento del INYM establece que los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

MIRÁ TAMBIÉN Exportaciones bonaerenses marcaron entre enero y septiembre el mejor acumulado de la última década

Los nuevos valores generaron malestar en el sector productivo provincial ya que los productores pidieron contar con un precio más acorde a lo que existe en el mercado, sincerando el precio de la yerba mate ya que en algunos sectores están abonando entre 50 y 52 pesos por el kilo de hoja verde puesta en secaderos.

"Lo lamentamos muchísimo, pero son las reglas del juego. Pese a que es el precio oficial, no quiere decir que sea lo que se le paga al productor, sino un precio mínimo de referencia. En Andresito hay secaderos que cerraron a $53 por kilo de hoja verde. En la zona ronda entre $49 y $53", dijo Peterson.

"Estábamos tranquilos porque le dimos todas las herramientas a Nación para que tenga en cuenta, no solamente de lo que se está pagando, sino que también los costos de producción y nos salen con un laudo que ni siquiera cubre esos costos. No hay lógica para que no blanqueen lo que se paga", agregó Peterson.

(Télam)