El déficit comercial de los Estados Unidos (EEUU) creció en febrero 2,7%, hasta US$ 70.500 millones, la mayor cifra de los últimos cuatro meses y el tercero consecutivo en el que se registra una suba en la brecha en el comercio de bienes y servicios, informó hoy la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio.

Este aumento se debió a que el valor de las exportaciones (-2,7%) cayó más que el de las importaciones (-1,5%), lo que evidencia un enfriamiento de la demanda, según un cable de la agencia Bloomberg.

Ajustado por inflación, el déficit del comercio de mercancías aumentó a US$ 104.600 millones, también la mayor marca en cuatro meses.

En tanto, las exportaciones estadounidenses de bienes de consumo disminuyeron US$ 1.400 millones en febrero, así como vehículos de motor (-US$ 1.900) y bienes de equipo (US$ 1.300 millones).

Por otra parte, mientras el déficit del comercio de mercancías se amplió (US$ 2.700 millones, hasta US$ 93.000 millones), el superávit de los servicios estadounidenses aumentó (US$ 800 millones, hasta US$ 22.400 millones).

En este sentido, las exportaciones de viajes -el gasto de los visitantes a EEUU- aumentaron hasta su nivel más alto en tres años (US$ 1.200 millones); en tanto, las importaciones de viajes -viajes de los estadounidenses al extranjero- apenas variaron (US$ 1.500 millones), según el informe de la BEA.

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo cayeron US$ 3.700 millones, por primera vez en tres meses sobre una base ajustada a la inflación, así como las importaciones de vehículos de motor, US$ 2.900 millones.

La baja tanto de las exportaciones como de las importaciones manifiesta el debilitamiento de la demanda, sobre todo de bienes, dentro y fuera del país, en un contexto de desplazamiento del gasto hacia los servicios y de incertidumbre en las perspectivas económicas.

El déficit del comercio de bienes de EEUU con China, sobre una base ajustada, aumentó a US$ 25.200 millones, el mayor en cuatro meses. (Télam)