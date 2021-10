El precio de la soja encadenó hoy la quinta suba consecutiva en el mercado de Chicago, impulsada por un salto de más de US$ 50 en el aceite, en una jornada en la que también el trigo y el maíz operaron con alzas.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,42% (US$ 6,43) hasta los US$ 457,64 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 1,45% (US$ 6,61) para concluir la jornada a US$ 461,13 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el salto en el precio del aceite de soja, que durante la sesión escaló 3,70% (US$ 50,93) a US$ 1.426,37 la tonelada.

Dicha fortaleza en el precio del subproducto "estuvo dada por el persistente aumento del valor del aceite de palma en Malasia, que se encuentra en niveles récord, y por la suba general de las cotizaciones de la energía en la etapa post Covid, con el petróleo arriba de los US$ 83 por barril", explicó la corredora de granos Granar.

En este sentido, agregó que "esa última situación mejora los márgenes para la producción de biocombustibles, algo que favorece al aceite de soja y al maíz, materias primas para la generación de biodiésel y de etanol, respectivamente".

La harina de soja también registró una suba del 1,79% (US$ 6,39) y se ubicó en US$ 361,99 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,69% (US$ 3,54) y se posicionó en US$ 212,29 la tonelada, dando por compras tanto de los fondos de inversión como así también comerciales, y la mejora de los márgenes de etanol, biocombustible que se produce con el grano amarillo.

Asimismo, el precio fue impulsado por el avance en los valores del trigo, el cual subió 1,80% (US$ 4,87) para concluir la sesión en US$ 275,30 la tonelada.

Las cotizaciones en alza fueron producto de una robusta demanda internacional que contrasta con una reducción de la oferta de la mano de los recortes productivos en Canadá, Estados Unidos y Rusia. (Télam)