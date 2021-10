El economista Juan Carlos de Pablo estimó hoy que el congelamiento de precios que impuso el Gobierno puede provocar desabastecimiento, y sostuvo que podría haber "algún show con algún supermercado" que no cumpla la medida.

"Todas estas medidas terminan siendo selectivas y provocan que no haya un abastecimiento normal, porque están diciendo que un producto, en vez de venderlo, por ejemplo, a $10, hay que venderlo a $2,5", consideró el economista.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández: Es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional

Además, comparó el número de la resolución (1050) con la que la Secretaría de Comercio Interior formalizó este miércoles el congelamiento de precios de casi 1.500 productos, con la recordada circular de 1980.

Click to enlarge A fallback.

"Ese año, 1050 fue el número de una circular que transformó la tasa de interés en un índice que sirvió para indexar créditos hipotecarios. Eso armó un lío pero no por la circular, que en sí misma era un termómetro, si no por lo que ocurrió después.

MIRÁ TAMBIÉN Empresas nacionales presentaron sus productos en cuatro ferias internacionales

Esperemos que ahora.....", señaló de Pablo. En declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por Radio Rivadavia, el economista señaló además: "La Resolución requiere que los empresarios utilicen el máximo de la capacidad instalada.

Es decir, les están diciendo que determinado producto no puede mover su precio y además, tienen que producir lo máximo posible". "Entonces, los empresarios chequean cuántos de sus productos están fuera del control y cuáles no, a ver si pueden compensar una cosa con la otra", evaluó. A su criterio: "Si todos cumplen y uno no cumple, (el secretario de Comercio Interior Roberto) Feletti va y le aplica la ley, lo sanciona.

Pero si medio mundo no cumple, vamos a ver qué puede hacer el Gobierno". "Igual no subestimemos la capacidad de cumplimiento, pero puede haber shows para hacer algo con algún supermercado, clausura por ejemplo", afirmó.

A la vez, se preguntó: "¿Feletti se mandó solo con esta medida? No sabemos. Hay un poder político absolutamente debilitado y no hay equipo económico. La mayoría de los funcionarios están en campaña y Feletti se manda con la que cree que tiene que hacer". GCH/KDV NA