El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, rechazaron la propuesta de dolarización de la economía nacional y proyectaron que "se viene un gran desarrollo industrial" en el país para 2024.

De Mendiguren y Rosato participaron hoy del cuarto Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción en el predio La Rural del barrio porteño de Palermo.

"Estamos con problemas, pero cuando llegamos en agosto con Sergio (Massa, ministro de Economía) trazamos un sendero y lo fuimos cumpliendo, inclusive con reservas, evitamos la devaluación brusca, logramos bajar la brecha, conseguimos que los organismos internacionales sigan apoyando a la Argentina", destacó De Mendiguren al encabezar el panel 'El desarrollo industrial, las pymes y la equidad: perspectiva 2023'.

Asimismo, contempló: "Todo este proceso se nos fue a la banquina cuando nos cayó la sequía y nos hizo faltar US$ 21 mil millones, así como nos faltaron US$ 5 mil millones por la energía" que debió ser importada para abastecer la demanda.

Frente a ello, el funcionario remarcó que "hubo una decisión política, que no parara la industria; gastamos en gas y fuimos a la solución del problema de fondo: terminar el gasoducto Presidente Néstor Kirchner", y aseguró: "A pesar de todo lo que el Fondo Monetario Internacional te condiciona, Massa no está dispuesto a negociar la caída del nivel de actividad, del desempleo".

En este sentido, De Mendiguren reconoció que "la falta de dólares llevó a un problema de insumos", y señaló: "No lo pudimos terminar de resolver y tenemos esperanza porque no es que estamos viendo un futuro, ya en el presente la economía del conocimiento está pasando de US$ 7 a 10 mil millones de exportaciones; la industria automotriz anunció inversiones por US$ 2 mil millones; el sector minero tiene 14 proyectos en explotación y 30 en estudio".

"Cuando mirás el nivel de inversión, hoy está en 18,9%, el más alto de los últimos 14 años", precisó el funcionario de Economía, al tiempo que consideró una "obsesión" y "asignatura pendiente" al desempleo y la desocupación.

"Argentina está más cerca de discutir qué hacer con el exceso de dólares que con la falta", concluyó.

A su turno, Rosato le expresó: "Sabemos que se viene en Argentina un gran desarrollo industrial, una potencialidad enorme, de la mano del sector energético, petróleo, gas, minería".

"Todo esto que nos representa para el sector pyme, crecimiento y desarrollo industrial -continuó- está empañado por una cuestión circunstancial que tiene que ver con la economía, la falta de dólares, que tiene que ver con la desgracia y la mala suerte con todo lo que pasó en los últimos años".

"Así y todo, la industria está funcionando, las pymes seguimos confiando que Argentina tiene un gran futuro", recalcó el presidente de IPA, a la vez que manifestó la necesidad de "intensificar en este momento difícil la relación que existe para solucionar algunos problemas que tienen las pymes".

También advirtió: "El resultado de las últimas elecciones (del 13 de agosto) nos dejó muy preocupados porque ese resultado significa hablar de no industrialización, de una apertura de la economía sin considerar las consecuencias, sin estar Argentina, las pymes y las industrias, preparadas para hacerle frente a esa apertura; de quitarles herramientas a las pymes para mejorar en cuanto a la tecnología, desarrollo, investigación".

"Todos nosotros, que generamos trabajamos, sabemos qué representa esa política, la dolarización; ya tuvimos una experiencia con el uno a uno, prácticamente se fundió la Argentina y todavía estamos viviendo las consecuencias de ese industricidio que hubo", cerró el industrial. (Télam)