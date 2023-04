El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que el Gobierno trabaja "día a día" poder lograr "una tendencia a la baja sostenida" de la inflación.

"Trabajamos para salir definitivamente. Ese es nuestro objetivo y no lo abandonamos. Es fácil, no. No le resulta fácil ni a Argentina ni al mundo", dijo De Mendiguren en declaraciones a Futurock.

En esa línea, contextualizó que "para colmo, la guerra (entre Rusia y Ucrania) nos sacó el año pasado US$5.500 millones que no teníamos y para frutilla del postre está la sequía que saca al país US$20.000 millones".

El funcionario contrastó lo sucedido durante la pandemia, cuando a causa de las restricciones sanitarias la economía marcó una fuerte caída, y luego -producto de una política económica- "pudimos crecer a 10,5% en 2021 y al 5,5% en 2022".

"La Secretaría de Industria tiene por objetivo sostener el nivel de actividad y mantener el empleo", enfatizó, tras lo cual remarcó que "en enero dio el índice más alto de empleo formal de los últimos 14 años".

De Mendiguren sostuvo que "en todas las crisis anteriores caía el empleo y el poder adquisitivo del salario. Nosotros pudimos mantener el nivel de actividad y nos falta poder ganarle la batalla a la inflación".

Por último, el funcionario aseguró: "Jamás vamos a ir a una devaluación. Nuestro esfuerzo es estabilizar para bajar la brecha". (Télam)