El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, afirmó hoy que en la Argentina "tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos 15 años", al tiempo que sostuvo que "vamos a seguir con el crédito subsidiado a la producción, bajar impuestos, fomentar el consumo interno y la exportación de las pymes".

En una disertación en el marco de la reunión PRO TEXTIL 2023, el funcionario remarcó que "la Argentina puede alimentar a 400 millones de humanos, es una mentira. Lo que tenemos hoy es que estamos alimentando los animales del mundo. Estamos mandando soja, para que ellos críen los animales. Exportamos el trigo para que ellos nos vendan los fideos. Exportamos el cuero para que ellos nos vendan los zapatos. Eso es lo que hay que cambiar. Y en eso estamos. Hoy tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos 15 años. Vamos a seguir con el crédito subsidiado a la producción, bajar impuestos, fomentar el consumo interno y la exportación de las pymes".

De Mendiguren expresó que "estamos en un periodo complejo, un periodo donde nos estamos jugando mucho. Estamos discutiendo el rumbo. Si se nos permite o no como industriales, desarrollarnos. Si alguna vez nos preguntan qué es lo que queremos como tema más importante para desarrollarnos y crecer, es estabilidad macroeconómica. Dame una regla de juego, más dura, menos dura, pero decime que dura en el tiempo, y no la volatilidad macroeconómica que pasó en la Argentina, que vos un año haces las cosas de determinada forma, ganas plata, al otro año haces exactamente lo mismo y perdés el doble".

Más adelante, de Mendiguren puntualizó que "en la Argentina, la plata no te la ganás, te la prestan. Porque depende de qué, de nosotros, del esfuerzo que podemos hacer, ¿portón para adentro? No. Depende de la macroeconomía. Y acá vamos al fondo, que si no cambiamos ese modelo productivo primarizado, no hay salida".

El responsable de la cartera industrial advirtió que "un país que le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho, era un modelo que andaba cuando éramos 4,5 millones de argentinos. Podíamos exportar cueros crudos e importar hasta la boina de los gauchos. Pero para 45 millones de argentinos, no funciona. Y hoy Argentina exporta 400 dólares la tonelada e importa 1.600. Por lo tanto, hasta los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estamos en un velorio. Porque los dólares que necesitamos para alimentar el crecimiento, no los tenemos. Caemos en la crisis recurrente restricción económica".

Finalmente, de Mendiguren detalló que "les aseguro, que en muy poco tiempo el desatesoramiento de los argentinos va a crecer, poniéndose en la producción. Y yo no me cabe duda, que lo que queremos es reproducir ese capital ... Se está hablando sobre un blanqueo de capitales, pero primero tenemos que generar las condiciones y después ese capital para movilizar todo ese entramado productivo a lo largo y a lo ancho de la Argentina va a estar".

(Télam)