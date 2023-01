El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, subrayó hoy que la sequía “es un problema de todos” y que “el país necesita al campo”, en la antesala de la reunión que entablará el ministro de Economía, Sergio Massa, con las autoridades de la Mesa de Enlace.

“El país necesita al campo y (la sequía) es un problema de todos. Hay cosas que podemos hacer pero decretos para que llueva todavía no, así que lo que tenemos que hacer es escuchar y evaluar que se puede hacer concretamente”, manifestó de Mendiguren en diálogo con la prensa al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad bonaerense de Castelar, lugar donde se desarrollará la reunión.

El funcionario hizo hincapié que todo tipo de medida que surja tendrá en cuenta las diferencias en el impacto de la sequia entre las regiones.

“En esa seca no hay uniformidad de diagnóstico. No es lo mismo en las distintas regiones la cantidad de humedad del suelo”, señaló, y agregó que “lo que necesita una zona no es lo mismo que otra”.

En ese sentido, ejemplificó con la situación reciente de las heladas en Mendoza donde “se hizo un relevamiento concreto de cual era el daño que se había sufrido y, luego, se tomaron medidas como financiamiento que se pueda pagar después de la próxima cosecha”.

“Si hay otra propuesta, los escucharemos”, anticipó el secretario.

También señaló que se deberán tener en cuenta “los pronósticos que estamos teniendo sobre la posibilidad de lluvias en el corto plazo”, que, en algunos casos, no modificará la humedad en el suelo mientras que en otros si, según precisó.

“A veces pareciera que algunos están contentos con una seca. No es la primera emergencia agropecuaria que hay en la Argentina. Lo importante es no gritarse porque gritándonos no se resuelve ningún problema”, pidió de Mendiguren.

Por otro lado, cuestionó a quienes realizaron “algunas declaraciones condicionando a la hora de pedir”.

“Lo único que podemos hacer hoy es juntarnos”, señaló.

Por otro lado, destacó la representación que tendrá el Gobierno en la reunión en la cual además de Massa, participará el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo y funcionarios del INTA, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Nación y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

“Yo no vi muchas veces que un Gobierno ponga a todas sus herramientas en una mesa para encontrar una solución común”, enfatizó de Mendiguren. (Télam)