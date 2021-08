El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual diputado nacional Juan Ignacio De Mendiguren dijo hoy que la propuesta de la entidad de dejar de pagar el sueldo a empleados que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse contra el coronavirus "ayuda a acelerar" el proceso de inmunización.

"Se está proponiendo buscar un mecanismo que tiene que ver más con incentivar a la vacunación", dijo el legislador en declaraciones formuladas a radio Provincia.

Ayer, la UIA propuso que las empresas consideren el cese de la dispensa para trabajadores que decidan no vacunarse y que, ante la imposibilidad de incorporarlo al ámbito laboral, se "podrá cesar la remuneración".

De Mendiguren dijo que la propuesta "debe hacerse en conjunto con los sindicatos ya que la vacuna no es obligatoria".

"Se está buscando una solución al problema concreto de la no vacunación por parte de los empleados", dijo el extitular de la UIA, quien comentó que "el Ministerio de Trabajo está estudiando esta opción".

En esa línea, explicó que se busca con dicha medida "ayudar a forzar la vacunación".

"No hay posibilidad de que hoy una empresa lo haga motus proprio, o decida no remunerar a un trabajador, lo que se intenta es hacer algo en conjunto con el sindicato", completó.

Precisó que el problema a tratar es cuando alguien tiene acceso a la vacuna pero decide no vacunarse, aunque aclaró que Argentina "no tiene el problema masivo del que no se quiere vacunar".

"Mayoritariamente la gente se ha vacunado, ese es un problema que tienen otros países", manifestó De Mendiguren, tras comentar que en Francia "nadie se contagiaba pero si no estaban vacunados no permitían el ingreso a los los bares y en un día se vacunaron miles de personas".

Para el legislador, el objetivo de la propuesta es el de "lograr la mayor inmunidad posible".

"Se propone llamar a un debate sobre todo en esto de los sindicatos del sector, con el horizonte de lograr la inmunidad", añadió. (Télam)