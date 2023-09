El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, rechazó hoy las críticas del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará ahora a ser de $ 1.770.000 bruto y se complementará con un proyecto de ley que fijará como piso un equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

“Es una interpretación, pero lo que va a hacer el ministro es mandarlo al Congreso y allí será bueno que se discuta. Cuando ese dinero se vuelque directamente a la gente, vuelve a las provincias porque el cordobés consume. Lo que dijo es un criterio, pero yo no lo comparto”, señaló De Mendiguren esta mañana en diálogo con Radio Continental, al referirse a las críticas de Schiaretti a la medida anunciada ayer por el titular de la cartera económica, Sergio Massa.

Juan SchiarettiEl mandatario cordobés cuestionó anoche al ministro Massa por hacerse “el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias”, pese a mencionar que está de acuerdo “con bajar la carga impositiva a trabajadores”.

“Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena”, cuestionó Schiaretti, e indicó que “el 61% de lo recaudado” del impuesto “es de las provincias”.

De Mendiguren también criticó el reciente comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

“Soy empresario y no me gustó mucho ese documento porque pareciera que los empresarios nos ponemos como paracaidistas polacos y que no tuvimos nada que ver con esta Argentina que describimos. Le reclamamos todo a los demás y nos ponemos en una posición dura de defender nuestros derechos y de que nosotros somos los que movemos la Argentina”, manifestó.

De Mendiguren reconoció que la “foto” actual del país se caracteriza por una “situación difícil”, pero expresó su optimismo respecto a que la “película” muestra una “gran oportunidad” que se refleja en recursos como energías renovables, minería, economía del conocimiento y proteínas.

Además, auguró que habrá “una muy buena cosecha” por parte del campo en la próxima campaña.

“Nosotros hemos cometido errores, por ejemplo, en el cuidado de las reservas. En 2021 y 2022, Argentina tuvo saldos favorables extraordinarios en la balanza comercial y sin embargo no cuidamos bien esas reservas”, reconoció el funcionario.

De Mendiguren señaló que hubo “errores” al controlar las importaciones y se utilizaron reservas para “cosas superfluas como bienes suntuarios”, e individuos que “se sobrestockeaban”.

“Pero también es cierto que nos pasó casi de todo. Espero que a ningún gobierno más en los cuatro años les toque una pandemia”, enfatizó.

De cara a las elecciones de octubre, De Mendiguren se refirió a los candidatos de la oposición que disputan la Presidencia.

“Yo le diría a Patricia (Bullrich) y a todo su equipo que hay que entender la situación y que no es lo mismo jugar a la batalla naval que ir a la guerra. Veo que dan consejos de todo tipo, pero, ¿Ante esta falta de US$ 21.000 millones, qué hubieran hecho? Lo que tienen sólo son diagnósticos ante el hecho”, señaló acerca de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC).

En tanto, calificó a Javier Milei, postulante de La Libertad Avanza (LLA), como un “producto de las circunstancias que vivimos que captó ese inconformismo de la gente”.

“Entiendo que la gente esté enojada, pero creo que esto se resuelve con más política, y no con la anti política”, concluyó De Mendiguren. (Télam)