El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, confió hoy en un "arreglo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración de la deuda.

"A mí no me cabe duda que va a haber arreglo con el FMI; es muy difícil que el Fondo te diga que no te va a renovar un crédito que acaba de dar en condiciones terribles", afirmó De Mendiguren en radio Milenium.

Según el titular del BICE, "ningún número le daba a la Argentina para que te puedan prestar 45.000 millones de dólares cuando tu proyección era 30.000 millones de déficit de la balanza comercial, que son los únicos dólares genuinos que tenés para pagar".

"Hoy tenés que hacerte cargo de eso pero con una Argentina que ya hoy vuelve a tener 14.000 millones de dólares de superávit comercial, con una Argentina que está arrancando y vamos a llegar a 70.000 millones de dólares de exportación; por supuesto que no estamos en un estado ideal, pero hay una economía que empieza a recuperar", resaltó.

De Mendiguren señaló que "hay una gran mirada hacia el gasto y nunca hacia los ingresos; cuando hay retraso cambiario, altas tasas de interés interna, presión tributaria desmedidas, vos ahogás la producción; por lo tanto, al ahogar la producción, se te cae la recaudación, y por ende, más déficit fiscal y entrás en el circulo vicioso eterno".

"Hay una sola forma de salir de estos ciclos permanentes que es cambiar la matriz productiva de la Argentina; en vez de trigo, hay que exportar fideos; en vez de porotos de soja, biocombustible; y ahí doblas tus exportaciones y salís por arriba, el gasto público baja en forma proporcional, pero este debate no está...", acotó.

Para el presidente del BICE, "el debate está concentrado en ajustar, en endeudarnos, en quién nos presta; la producción es como el árbol, el resto es la sombra".

"Como hay una crisis, hay gente que lucra con la crisis, (...) hay gente que a los pueblos los quieren llevar a crisis profundas como las del 2001, porque en estado de shock la gente acepta cosas que nunca aceptaría en un estado normal".

En ese sentido, De Mendiguren consideró que "hay un club en la Argentina del subdesarrollo que quieren que el país juegue el rol en el mundo de ser proveedor de materias primas y recursos naturales; te llevan a esos procesos donde la Argentina en esa economía no puede agregar valor; ¿Quién puede producir con tasas de interés como tenía Cavallo en dólares del 40/50%? Ese es el debate de fondo". (Télam)