El secretario de Industria, José de Mendiguren, aseguró que la decisión política del ministro de Economía y candidato presidencial por UxP, Sergio Massa, “es ir hacia un modelo de desarrollo basado en el potencial de los sectores estratégicos y la promoción de las industrias del futuro”.

Lo hizo en el marco de su visita a la ciudad de Mar del Plata en una jornada de trabajo con industriales regionales, donde destacó que el objetivo es que “el país se ubique en la frontera tecnológica para estar a la altura de los desafíos que vienen”.

El funcionario participó de la jornada que reunió a industriales y empresarios locales, con sus pares de Energía, Flavia Royon, y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, y el diputado provincial electo y ex intendente local Gustavo Pulti.

“Hoy estamos acá los tres secretarios y no es casualidad. Producción, energía y economía del conocimiento son pilares de este proyecto de desarrollo que encabeza Sergio Massa, y nosotros somos un equipo, que trabaja en el marco de un plan y de una estrategia”, afirmó De Mendiguren.

En esa línea, expresó que se trata de “una decisión política de Sergio Massa de ir hacia un modelo de desarrollo, donde todas sus áreas estén coordinadas, y donde el país se ubique en la frontera tecnológica para estar a la altura de los desafíos que vienen”.

“Nosotros tenemos un plan de desarrollo que con Sergio venimos impulsando desde 2013. Hemos formado una escuela de gobierno, que presidía Roberto Lavagna. Formamos los cuadros, discutimos los temas. Hoy para cada tema tenemos una propuesta, podemos compartirla, podemos no compartirla, lo que sí no podemos decir es que no sabemos a dónde vamos”, concluyó el funcionario.

Asimismo, instó a los empresarios e industriales a “acompañar la convocatoria a la unidad nacional” propuesta por Massa, y argumentó: “Nosotros proponemos otro camino: estamos acá en Mar del Plata, con un parque industrial que crece, con un gasoducto que ya es capaz de proveer con nuestro propio gas a ese crecimiento de la actividad, creemos en el acuerdo político y creemos que la moneda, el poder adquisitivo del salario, se defiende con más ingresos, reforzando las reservas, y produciendo más y mejor”.

En el marco del encuentro, los secretarios abordaron los diferentes desafíos, logros y proyecciones de sus áreas de gestión.

Por su parte, Royon resaltó que, desde la Secretaría de Energía, defienden "las razones que avalan el offshore (en referencia a la explotación petrolera), convencidos de que es para beneficio de la Argentina y, en este caso particular, para beneficio de Mar del Plata”.

“Ante los temas complejos no nos pusimos debajo de la cama, dimos la cara para explicarle a la sociedad: explicamos que ya casi el 20% del gas que consumimos proviene de la Cuenca Austral, explicamos que la actividad se puede llevar adelante sin incidentes ambientales ni de seguridad. Así como avanza una segunda etapa del offshore en la Cuenca Austral, el desarrollo que se va a realizar en la Cuenca Argentina Norte va a traer un gran beneficio para Mar del Plata. Hablamos de una actividad productiva que puede generar US$ 20.000 millones en exportaciones y alrededor de 30.000 puestos de trabajo”, completó la funcionaria.

En tanto, Cheppi agregó que “la economía del conocimiento es un sector fundamental que expresa más de US$ 8.500 millones de exportación entre 2022 y 2023, y es el tercer sector exportador a nivel nacional, además de emplear más de 500.000 personas en todo el país y vender el trabajo y el talento argentino al mundo”.

“Lo que viene es desafiante y lo primero que sabemos es que es imposible buscar en el pasado la solución para el problema futuro”, finalizó el funcionario. (Télam)