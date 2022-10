El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, consideró hoy que "los que tienen que ceder son los empresarios", en respuesta al título del 58° Coloquio de IDEA que se desarrolla bajo el lema "Ceder para crecer". "Los empresarios deben ceder parte de su rentabilidad, en este caso está claro. Pusieron precios para cubriese de una catástrofe que no sucedió", enfatizó el funcionario. Asimismo sostuvo que "que hay que crecer para ceder. Si nos convencemos que la salida es creciendo es más fácil llegar a un acuerdo". "Los empresarios tenemos que saber que toda esa ayuda que nos dio la sociedad salió de la gente con su aporte y por eso tenemos que contribuir ante la ayuda que tuvimos. Decir ´a mi no me toques´ no es cosa seria", señaló el funcionario en diálogo con la prensa al participar del primer día de debate de la convención empresaria que se realiza en Mar del Plata. El funcionario afirmó que "esta inflación requiere de acuerdos y consensos más amplios. El mundo está viviendo la crisis inflacionaria más fuerte desde la segunda guerra mundial". De Mendiguren afirmó que "a mí me toca vivir otra Argentina que la que cuentan los medios de Buenos Aires. La industria lleva 28 de crecimiento y generando empleo". En esa línea indicó que "si bien hoy tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos años el problema que tenemos es que a la gente ocupada no le alcanza la plata". "Mi obsesión es mantener es mantener el empleo y luego recuperar el salario", insistió. El secretario de Industria sostuvo que "a diferencia de otros planes estabilización en los fue el salario la primera variable de ajuste, ahora no es así". "Esos planes no sirvieron de nada porque a los tres meses el FMI te sacó el banquito y te llevó a la crisis. Por eso me extraña que quieran insistir con esa experiencia", cerró. RP/GAM NA