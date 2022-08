El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, dijo hoy que la cadena del litio "es uno de los motores que nos va a llevar al desarrollo", y aseguró que "hay una situación de recuperación absoluta en el interior del país".

"Argentina vuelve a estar en el radar del mundo y la cadena del litio es uno de los motores que nos va a llevar al desarrollo", señaló el funcionario, que participó ayer de la firma del convenio entre YPF Litio y la empresa provincial Catamarca Minera y Energética (Camyen S.E.), para avanzar en la exploración de diferentes áreas que podrían contener litio en esa provincia.

En un comunicado, afirmó que "este acuerdo es fundamental para YPF, ya que se trata de su primer bloque exploratorio de litio en el país y permite que nuestra empresa de bandera se introduzca en la actividad y avance en la cadena".

Sostuvo que "este primer convenio demuestra el enorme potencial del país en una industria clave para el futuro, así como la sinergia entre los distintos niveles del Estado", y que "es fundamental que podamos impulsar cadenas de valor estratégicas, como el caso del litio, para agregar valor a los recursos a partir de nuestras capacidades empresariales, científicas y tecnológicas".

En tanto, en declaraciones esta mañana a Radio 10, aseguró que "hay una situación de recuperación absoluta en el interior del país" y que el objetivo es "que no caiga el nivel de actividad porque todo el resto de los problemas no se resuelven si no se crece".

Observó que "hay una Argentina real, que es la que destruimos cuando la valorización financiera nos gobierna, y que vuelve como en 2002 a poner de pie en la Argentina".

"Hoy tengo reunión con la industria automotriz; tenemos problemas de insumos, sí, porque los dólares hoy nos están faltando, pero vamos a un año de más de 90 mil millones de dólares de exportaciones", agregó.

Recordó que pese a la suba de costos en los últimos meses "a ninguna industria le faltó gas, a los hogares no les faltó gas".

"En septiembre van a bajar los gastos en energía y vamos a poder empezar a solucionar el nivel de actividad", concluyó de Mendiguren. (Télam)