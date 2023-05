El secretario de Industria, José de Mendiguren, sostuvo hoy que pese a la inflación, “hay otra Argentina, la productiva, que da respuesta y mantiene el nivel de actividad”.

“Hay dos economías: la financiera, que nos ha llevado a niveles de deuda histórica impagable que todos los días te describe una crisis, y la real, la Argentina productiva, en la que yo trabajo, que da respuesta y mantiene el nivel de actividad", afirmó De Mendiguren a FM La Patriada.

En esa línea, destacó que el país tiene “un nivel de crecimiento en el empleo formal de 36 meses consecutivos”.

También recordó que desde la Secretaría de Industria se "aplica un programa de $ 800.000 millones para el crédito productivo para micro, pequeñas y medianas empresas”.

Por eso, dijo, “a pesar de tomarse medidas ortodoxas en el tema fiscal, en lo que tiene que ver con la producción nos seguimos preocupando y hay una Argentina que produce”.

También resaltó que “el índice de la actividad turística te demuestra si la economía real se está moviendo".

“Parece otra Argentina, es realmente otra, lo estamos viendo en el interior del país”, refirió el funcionario, y resaltó que “a pesar de todo lo que dicen, tenemos el pico más alto de inversión".

Además, en referencia a la gestión del gobierno anterior, afirmó que todo "esto no se nota porque cuando endeudás a un país, se separa de la economía real y hoy la inflación es lo que más nos está preocupando a todos, porque la realidad impacta”.

En ese sentido, dijo que “la inflación es el tema que nos preocupa, sí”, pero agregó que “la inflación del gobierno anterior fue del 100% durante todo el período anterior, sin guerras, ni pandemia ni sequía, y así y todo, se llegó defaulteado”.

Asimismo, expresó que “no se ha tomado verdadera magnitud de lo que implica una caída de US$ 20.000 millones que generó una sequía, eso equivale al 65% de los insumos importados en 2022”, y remarcó que “son dos años y medio de importaciones farmacéuticas; es todas las importaciones de energía de un año y medio”.

“El golpe ha sido muy fuerte porque no está ese nivel de actividad, no solo porque no ingresan esas divisas. Esto genera una falta de dólares muy grande, no al gobierno, sino al país”, argumentó De Mendiguren. (Télam)