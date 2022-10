El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, convocó a industriales a "trabajar para que Argentina pueda crecer en el largo plazo con una matriz productiva con valor agregado" y pidió "no comprar visiones estáticas que a veces son dramáticas y no son propuestas".

El funcionario expuso hoy en la capital mediterránea durante su participación en el 14° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

En su visita a la provincia recorrió también la planta de Fiat, que alcanzó el hito de producir 250.000 unidades.

"La salida definitiva para la restricción externa, para terminar con los planes y la pobreza es crecer con una matriz productiva con valor agregado. Todos los días estamos trabajando en medidas para fomentar el crecimiento y las exportaciones adicionales", afirmó Mendiguren.

El secretario de Industria sostuvo que "el problema central de la economía argentina es su matriz productiva: nuestro país tiene un modelo que vende al mundo lo que vale poco y compra lo que vale mucho. Todos tenemos que involucrarnos en los acuerdos para que Argentina crezca con un cambio

de matriz productiva".

Ante más de 600 empresarios y PyMEs, el secretario resaltó que "los industriales debemos trabajar para el consenso; no perdamos esta oportunidad. Hay dos Argentinas, una que a veces se desvía, que pone como eje de la política económica la especulación financiera y termina en crisis. Y la economía real, la economía del interior del país que sale al rescate de la Argentina. Hay muchos que a veces nos muestran la foto y nos quieren hacer creer que no hay otra salida que la explosión. No tenemos que comprar esas visiones estáticas que a veces son dramáticas y no son propuestas. Los industriales creemos en la

fuerza productiva de la Argentina".

Mendiguren recordó que entre enero de 2020 y agosto de 2022, el Gobierno nacional movilizó en Córdoba más de 100.000 millones de pesos en créditos y 3.400 millones de pesos en aportes no reembolsables.

"¿Sin eso, hubiéramos estado donde estamos? Las cosas no son neutras, hablo como testigo, como un industrial argentino. En 2020, en plena pandemia, acudimos al rescate más grande que se tenga memoria por parte del sector público al privado. Esto tiene mucho que ver con que hoy tengamos más de 40.000 PyMEs vivas", enfatizó.

De Mendiguren puntualizó la importancia del sector automotriz en Córdoba y repasó los proyectos de inversión en marcha en la provincia, como el de Renault, que lleva adelante una inversión de 300 millones de euros para fabricar el pick up Oroch, que es un segmento que antes se importaba; y Volkswagen Argentina, que en noviembre empieza a fabricar las motos Ducati.

En el coloquio también expusieron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; y el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren.

Por la tarde, el secretario Mendiguren recorrió la planta del grupo Stellantis donde se produce el Fiat Cronos y cortó la cinta del auto 250.000. (Télam)