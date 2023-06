El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, anticipó que en mayo volvió a crecer la actividad fabril y proyectó que el primer semestre será el de mejor desempeño de los últimos cinco años, al participar esta tarde en la inauguración de la primera aceitera de soja verde del país, en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles.

De Mendiguren, en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, también afirmó que "la Argentina productiva se pone de pie" al resaltar que el uso de la capacidad instalada de la industria está alcanzando "el mejor índice de los últimos ocho años", que la inversión se ubica 16% por encima de la prepandemia y que el empleo industrial suma 37 meses de subas consecutivas.

En la puesta en marcha de la primera planta de producción en América de aceite de soja verde elaborado 100% con energía solar, de la pyme Rumará, De Mendiguren afirmó que "dato mata relato e indica que la Argentina productiva se está poniendo de pie".

"No vamos a abandonar este camino, tenemos las propuestas concretas que acá se ven para no dudar y nunca más volver donde no queremos estar", afirmó el expresidente de la Unión Industrial Argentina.

En ese sentido, consideró que la nueva planta implica "industrializar la ruralidad, ponerle un segundo piso al campo, terminar con las restricciones externas para siempre y con un proceso primarización que nos condena a la pobreza y la falta de desarrollo".

"Lo más interesante es que la soja de 500 dólares la vamos a transformar en un producto de 1600 dólares", señaló en referencia a la necesidad de agregado de valor de a producción de recursos naturales.

En ese sentido, De Mendiguren anticipó que "en esta Argentina productiva, en mayo va a volver a crecer la industria y se va a completar en el primer semestre del año con el mayor índice de crecimiento de la industria de los últimos cinco años".

Además, agregó que "la inversión en el primer cuatrimestre del año alcanzó el nivel más alto en los últimos cinco años; la capacidad instalada llegó al mejor índice de 8 años, y la inversión está 16% por encima de la prepandemia".

"Sabemos que tenemos asignaturas pendientes en recuperar el poder adquisitivo del salario, pero no hay nada peor para una sociedad que la desocupación y la industria va por 37 meses consecutivos generando empleo directo", concluyó el secretario.

(Télam)