El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, afirmó hoy que la actividad industrial se encuentra en la actualidad un 15% por encima del nivel existente en la prepandemia.

"La industria está un 15% por arriba de la predandemia y en "los dos últimos me meses volvió a crecer", dijo el funcionario.

Respecto de la situación económica en general, De Mendiguren rescató que, "a pesar de la guerra y la sequía tenemos el nivel de inversión más alto de los últimos 8 años y la desocupación hoy está mejor que en los últimos 8 años, en 6,5%".

No obstante, reconoció que "tenemos clarísimo que al trabajador no le alcanza la plata pero no se discute que el rumbo económico de este gobierno es exitoso sin lugar a dudas", en diálogo con radio El Destape.

MIRÁ TAMBIÉN Los precios de los granos cerraron con alzas en Chicago

De Mendiguren rescató que, "a pesar de la guerra y la sequía tenemos el nivel de inversión más alto de los últimos 8 años y la desocupación hoy está mejor que en los últimos 8 años, en 6,5%".

Para De Mendiguren, "se salió de la pandemia con 25, 30 mil pymes vivas que son las que permitieron el crecimiento".

"La prioridad es mantener el empleo y mejorar el poder adquisitivo", subrayó el funcionario.

Por último, consideró que, en las elecciones de octubre, "vamos a definir dos modelos: un modelo que te dejó lo que te dejó hace 3 años y que no aprendió para corregir los errores, sino que hoy viene diciendo que los va a profundizar, con mas recesión más desempleo y más achique, y el nuestro que es velar porque no se nos caiga el nivel de actividad, y por la recuperación salarial". (Télam)