El secretario de Industria, José de Mendiguren, destacó hoy el acuerdo con China para la ampliación del swap y aseguró que el año próximo el escenario económico será "mucho mejor" y el perfil de vencimientos estará controlado.

"Es importante que se avanzó en los swaps, que es un tema que nos alivia muchísimo la utilización de dólares de reservas", dijo De Mendiguren a FM La Patriada, sobre la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, en China.

Señaló que "lo que necesitamos es evitar el uso de dólares hasta que recompongamos las reservas producto de la sequía".

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas internacionales operan con mayoría de bajas y el petróleo en alza

"Que te falten US$ 20.000 millones de ingresos para un país como la Argentina, eso implica la cuarta parte de todas las exportaciones del año pasado, son 7 años y medio de exportaciones mineras, es muy grave", agregó el secretario.

Sergio Massa junto al Ministro de Comercio de China

Dijo que el efecto de la sequía "es muy grave, no solamente por los dólares que no ingresan sino por la actividad económica interna que no se desarrolló”, y señaló que “esa soja no está, por lo tanto no se cosechó, no se transportó, no se utilizó maquinaria agrícola, no se consumió gasoil".

MIRÁ TAMBIÉN Maggioti destaca programa aprobado por el Banco Mundial para generar lotes con servicios

"Es un agujero enorme que ha generado y hasta que podamos pasar esta situación, el ahorro de divisas como es el dólar es clave para Argentina", agregó De Mendiguren.

Asimismo, dijo que "resuelto el problema de este año, el perfil de vencimientos más o menos lo tenemos controlado”, y añadió que “además, el año que viene todo lo que no se le consumió este año a la tierra porque no hubo cosecha está ahí y la del año que viene va a ser muy importante favorablemente".

Massa y Bahillo con autoridades del Banco Popular de China, del Banco de Desarrollo, del Ministerio de Finanzas y de Aduana

"En materia de gas ya estamos con balanza positiva, YPF y el sector está con récord de producción petrolera y gasífera; el escenario del año que viene va a estar mucho mejor", aseguró el secretario.

Remarcó que "en los dos últimos meses la industria ha vuelto a crecer”, y puntualizó que “hace 35 meses consecutivos que la industria sigue generando empleo formal directo y 23 provincias en los últimos meses han generado empleo formal privado".

"La inversión hoy en Argentina sigue en el 17,4% mientras que el promedio en todo el gobierno anterior fue 14%. Hay una Argentina real a la que nosotros apostamos, que es la producción y el empleo, que los resultados siguen a la vista", concluyó De Mendiguren. (Télam)