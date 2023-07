El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, salió hoy al cruce de declaraciones del exministro de Economía, Domingo Cavallo, al señalar que el exjefe del Palacio de Hacienda "no puede o no quiere ver la realidad, ya que no menciona en ningún momento el problema principal de la economía argentina que es la sequía histórica".

Desde su cuenta en la red social Twitter, el funcionario sostuvo que "Cavallo analiza números de la economía actual sin siquiera mencionar el dato principal, la sequía histórica que sufre el país y que nos sacó este año más de 20.000 millones de dólares".

El responsable de la cartera industrial criticó una columna que Cavallo escribió en su blog y en la que señala que "es posible que se evite caer en una hiperinflación, pero la estanflación es cada vez más evidente y tiende a agravarse".

De Mendiguren señaló que "efectivamente, Cavallo escribe 1.436 palabras y ninguna de ellas es la palabra sequía", para luego preguntarse "¿cómo puede ser que omita la sequía? Una de dos: es un muy mal profesional o es una persona mal intencionada. Quizás ambas sean ciertas".

El secretario de Industria prosiguió subrayando que "en cualquier caso, paso a explicarle a Cavallo el elefante en el bazar que no vio o no quiso ver. A pesar de la sequía, el PBI creció 1,3% en el 1er trimestre del año, cuando la sequía ya impactaba. En abril, cayó la actividad general, como se esperaba, pero el agro explica el 90% de esa caída y si se excluye al agro, la producción de bienes y servicios en abril crece 0,7% interanual".

Más adelante, de Mendiguren indicó que "es insólito que un economista reconocido como Cavallo no vea u oculte que la sequía equivale a un cuarto de nuestras exportaciones anuales, a dos años de importaciones de energía y a siete años de todas nuestras exportaciones mineras".

Luego el funcionario dijo que "aún con esto, con sequía y todo, al 1er cuatrimestre la industria creció 2,5% interanual y alcanzó el nivel más alto en 5 años, según el Indec, estimamos que la industria volvió a crecer en mayo y el empleo siguió creciendo en abril y acumula 28 meses de suba mensual consecutivos".

Finalmente, de Mendiguren enfatizó que "no vale todo en la discusión. Hay datos y hay relatos. Acá los datos con claros y aún con la sequía más dura en décadas el programa de Sergio Massa cumple con lo que planteó hace 10 meses que es sostener el nivel de actividad y de empleo. Cavallo no puede o no quiere ver la realidad".

(Télam)