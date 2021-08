El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren, quien es miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), rechazó hoy el planteo del titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, y subrayó que “no es legal”.

De Mendiguren aseguró que la propuesta de Funes de Rioja “es una opinión personal” y no un planteo de la UIA, porque “no es la generalidad” de los trabajadores que no quieren vacunarse.

“¿Puedo yo tomar esta medida como industrial? No, definitivamente no”, afirmó De Mendiguren a radio Del Plata, al tiempo que remarcó: “No puedo obligar a vacunar ni puedo no pagar el sueldo al que no lo quiera hacer. Esto es legal, no es un tema opinión”.

Además, el funcionario y dirigente industrial sostuvo que “cuando uno tiene un problema de este tipo, tiene que cuantificar de qué se trata, de cuánto es el problema y cuál es la magnitud para darle semejante trascedencia, que desvía la atención y nos enfrenta con los trabajadores”.

“Yo no conozco en la Argentina trabajadores que no se quieran vacunar, ni en mi fábrica, ni en la de mis amigos. No es la generalidad”, aseguró De Mendiguren.

Funes de Rioja sostuvo el martes pasado que “aquel (trabajador) que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse”.

“En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración", expresó el presidente de la UIA.

Al respecto, De Mendiguren afirmó que “es una opinión a título personal” de Funes de Rioja, porque aseguró que “las prioridades de la Unión Industrial Argentina pasan por la definición del modelo, cómo consolidamos el crecimiento en el que hoy estamos avanzando”.

De todos modos, subrayó: “Yo quiero que la gente se vacune”, porque indicó que “se ha demostrado en el mundo la efectividad de la vacuna”. (Télam)