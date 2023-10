De escalar el conflicto entre la organización islamista palestina Hamas e Israel al resto de Medio Oriente, el precio del petróleo podría escalar hasta los US$ 140 el barril, según estimaciones de Allianz Trade, subsidiaria de la aseguradora Allianz.

De todos modos, ese sería el peor escenario posible, con una posibilidad de tan sólo un 20%, según el informe.

Una escalada de la guerra en el resto de la región produciría cierres en las plantas de producción y, en consecuencia, un mayor precio del barril.

“Nuestros escenarios van de un barril a US$ 90 a uno de US$ 140 como pico, e incluso un promedio de US$ 120 para el año próximo”, indicó Kriti Gupta, analista de Allianz a Bloomberg Television.

MIRÁ TAMBIÉN Binance: Tenemos mucha intención de ser regulados en la Argentina

Actualmente el barril de petróleo oscila en torno a los US$ 90.

La semana pasada, diversos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron, en el marco de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial, del riesgo que genera el conflicto en la economía mundial, en especial, en los precios de la energía.

“Claramente a estos niveles de precios de energía, entendemos que los bancos centrales van a esperar y pensar más antes de recortar las tasas de interés de los picos actuales. Esto podría llevar a un escenario de recesión”, advirtió Ana Boata, titular de investigación económica en Allianz Trade.

De acuerdo con el estudio de la aseguradora, el crecimiento global podría ralentizarse a un 2% y no puede descartarse la amenaza de problemas en el mercado financiero.

MIRÁ TAMBIÉN La AFIP investiga a agencias de turismo por maniobras fraudulentas en compra de divisas

“Los riesgos de los bonos soberanos aumentaron y esa es una realidad porque las tasas de interés reales claramente son mucho, mucho más altas que el crecimiento”, indicó Boata.

Por otro lado, indicó que “una de las preocupaciones de los economistas es que se repita una crisis de bonos soberanos como la de 2012 en Europa, y no solamente en Europa porque también Estados Unidos está muy expuesta a este incremento en el pago de intereses”.

Frente a esa posibilidad, “ninguno tiene planes claros en ajustar las finanzas públicas”, concluyó.

(Télam)