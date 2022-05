El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que "se vienen cumpliendo los plazos" del proceso de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y que la obra "no se va a demorar" por la renuncia de Antonio Pronsato, funcionario de la Unidad Ejecutora del emprendimiento.

Martínez también señaló que en el curso de "esta semana" se conocerá la resolución que establecerá la segmentación de los aumentos tarifarios de los servicios de distribución de gas y electricidad para los usuarios de mayor poder adquisitivo.

Al respecto, aclaró que tanto los ajustes ya anunciados para el resto de los usuarios -con y sin tarifa social- como los que se aplicarán al segmento con más recursos comenzarán a regir en junio.

En declaraciones a las Radio 10 y Urbana Play, el secretario de Energía minimizó la importancia de la renuncia de Pronsato y aseveró que la obra del gasoducto "está a cargo de Enarsa y sigue funcionando según los plazos establecidos".

MIRÁ TAMBIÉN Revés judicial para Batistuta en su negativa a pagar el aporte solidario por la pandemia

Asimismo, indicó que analizó la situación con el gerente general de la empresa estatal, Agustín Gerez, "y no se modificó nada".

"Ya se adjudicaron los caños y esta semana van a estar los pliegos de la obra", agregó.

También subrayó que "ya se hicieron los estudios de impacto ambiental en Neuquén, Rio Negro y La Pampa".

El secretario advirtió que "uno de los proveedores del material es Rusia" y que por el conflicto bélico que ese país mantiene con Ucrania puede ocurrir que "el proceso no sea tal cual fue establecido".

MIRÁ TAMBIÉN Buscan solución a faltante de gasoil en el sector productivo de Tucumán

No obstante, aclaró que se viene cumpliendo con los pasos de construcción del gasoducto y que se sigue con "la idea de conectarlo en julio o agosto de 2023" en su primera etapa y "ya en el invierno de 2024" se habilitará el segundo tramo.

En cuanto a las razones de la renuncia de Pronsato, a quien definió como "un técnico de Enarsa", Martínez consideró que "serán diferencias internas, pero no tiene que ver con el proceso del gasoducto".

La obra, continuó, "no se va a demorar por cambiar a una persona que, si bien tiene mucho conocimiento, es parte de un equipo".

Martínez reafirmó que el gasoducto "es la obra de infraestructura más importante en los últimos 40 años" y que una vez concluida "va a sustituir importaciones".

"Lamentamos que en la gestión anterior no se hizo esta obra porque no se pudo, no se quiso o no se supo", acotó, al tiempo que resaltó que con su puesta en marcha habrá "más parques industriales y más posibilidades de industria y trabajo", además de un significativo ahorro debido a que "se dejará de importar GNL a US$ 35 el millón de BTU y lo vamos a general a US$ 3.50".

También puntualizó que la decisión del presidente Alberto Fernández de llevar adelante la obra "cambiará la matriz estructural del país" y "nos pone en el camino de resolver no solo el problema del gas en la Argentina sino de ser proveedores de toda la región y, si se hacen las inversiones de GNL, también del mundo".

El funcionario destacó el sentido "federal" de la obra, ya que permitirá "llevar el gas del sur al norte y resolver el problema" que se genera con "el declino (de producción) de Bolivia".

En otro orden, recordó "el Gobierno y el Presidente (Alberto Fernández) han decidido poner un tope" a los incrementos a las tarifas de servicios públicos y que en consecuencia "ninguna puede evolucionar más que el salario".

"Es un proceso, se va a llegar a un incremento en la factura del 16,5% para los que no tienen tarifa social en electricidad y del 7,5% para los que la tienen", detalló, en tanto en el caso del servicio de gas los aumentos para los que no tienen tarifa social serán "del 15 al 25%", según el área de cobertura de cada distribuidora.

"Cumplida esa etapa viene la segmentación", señaló, además de adelantar que "estaremos terminando la resolución esta semana y daremos a conocer los criterios", al tiempo que remarcó que la quita de subsidios "no es para todo el mundo".

Martínez diferenció la política tarifaria del Gobierno de la aplicada por el expresidente Mauricio Macri y destacó que "en materia energética el vecino, la industria y la economía tiene que saber lo qué va a pasar".

Por otra parte, aseguró que los subsidios suben porque "hay una crisis internacional de energía que afecta a todo el mundo", y que a pesar de ello "la Argentina la viene capeando por las decisiones que ha tomado" y en ese sentido subrayó que "el plan Gas.Ar nos permite tener más producción nacional". (Télam)