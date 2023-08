El Gobierno bonaerense dio a conocer hoy los cuadros tarifarios actualizados del transporte público fluvial de pasajeros del Delta bonaerense que regirán a partir del 1 de septiembre próximo, informó el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los cuadros tarifarios actualizados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) de julio, publicados en el mes de agosto, que entrarán en vigencia a partir del 1° de septiembre del corriente año.

El tránsito 1era sección para residentes será de $71,60 y de no residentes de $474,47; 2da sección, $86,16 residentes y $580,04 no residentes; en tercera sección $101,93 residentes y $806,97 no residentes y en cuarta sección $111,64 residentes y $970,78 no residentes.

El tránsito a 5ta sección será de $152,90 para residentes y $1.226,83 no residentes; a 6ta sección $183,24 residentes y $1.402,76 no residentes; a 7ma $224,50 residentes y $1.577,53 no resientes y 8va sección $254,83 residentes y $1.736,50 no residentes.

El servicio de taxi fluvial, saliendo desde Paseo Victoria y Liniers y puertos del Paraná de las Palmas será de entre $915 los 3 kilómetros; $2529 los 12 kilómetros y $4.802 los 24 kilómetros; en tanto saliendo desde el Puerto de Tigre serán de $1.074 los 3 kilómetros; $3.096 los 12 kilómetros y $4.801 los 24 kilómetros.

El cuadro tarifario de las excursiones dependen de la cantidad de horas y la cantidad de personas y puede consultarse en el link https://www.gba.gob.ar/transporte/noticias/actualizaci%C3%B3n_tarifaria_septiembre_2023. (Télam)