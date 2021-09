Algunos llevan varios años, otros unos pocos, todos ponen de manifiesto la corriente de "compañerismo" que los enlaza y se muestran confiados en que su sector, el de las luminarias, y la industria en general consolidarán el actual ciclo de reactivación. Télam sondeó en las historias de Iliana, Leonardo, Emmanuel y Leonardo, cuatro de los trabajadores de la empresa de lámparas LED Trivialtech.

ILIANA MARTÍNEZ

Operaria reincorporada en enero.

"Trivialtech es mi segunda familia. Tanto jefes como empleados formamos un equipo muy bueno para trabajar. Cuando la empresa estuvo cerrada por la pandemia, vinieron a trabajar los que tenían automóvil y los que vivíamos lejos no. Por suerte, volvimos a trabajar y tuvimos bastante ayuda para atravesar la pandemia".

MIRÁ TAMBIÉN Recaudación por retenciones de granos alcanzaría su mayor nivel en una década

LEONARDO INCORONATO

Desde hace cuatro años, se desempeña en el sector de logística y embalaje.

"Trivialtech significa mucho. Antes de trabajar acá tenía un comercio, que tuve que cerrar durante el gobierno de Mauricio Macri. Mi familia está constituida por mi señora y mis dos hijos. Nos resultó muy difícil en su momento no tener trabajo y luego la pandemia. Después de estar casi un año y medio en nuestras casas volvimos a trabajar de a poco. En este momento está trabajando el equipo completo. A todos nos alegró volver a trabajar y llevar el pan de cada día a nuestras casas. Después de la pandemia pienso en seguir trabajando y que la plata me alcance, que la industria se siga reactivando. No volver atrás. La empresa estuvo al lado nuestro desde el primer momento de la pandemia, pendiente de todas las necesidades de cada uno de nosotros, con la ayuda del Gobierno".

MIRÁ TAMBIÉN Hay que tener una oferta de calidad y lo más accesible posible, afirmó el presidente de Morixe

EMMANUEL NAVARRO

Integra el área de Robótica. Es técnico electromecánico y estudia Automatización y Robótica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Es soltero, sin hijos.

"Al principio de la pandemia estuvimos dos meses parados, pero después fuimos reintegrándonos. Como vivo cerca fui uno de los primeros que volvió dos veces por semana. Por suerte fue saliendo laburo y estamos funcionando bien. En el momento que comenzó la pandemia fue duro, porque no sabíamos si íbamos a seguir trabajando. Era algo nuevo, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Pero nos mantuvimos activos desde casa haciendo proyectos y mejoras para la empresa. En cuanto a lo económico, la empresa nos pagaba un porcentaje y el gobierno nos daba el resto. Trabajar en Trivialtech para mí fue un progreso grande, es mi segundo trabajo en blanco, y es como una familia, somos pocos y nos llevamos bien. No sé cuándo va a terminar la pandemia, pero por suerte la mayoría de los empleados tenemos la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, por eso estamos más tranquilos, laburando más relajados, un poco mejor".

LEONARDO SOTELO

Jefe de Producción

"Mis tareas conllevan responsabilidad y a la vez satisfacción. En todo el tiempo que pasó se armó un grupo de trabajo bueno en compañerismo. Hay un compromiso que es recíproco entre la empresa y los empleados. La pandemia nos sorprendió y la incertidumbre era grande. Para mantener activa la cabeza seguimos trabajando algunos proyectos desde casa. Después, de a poco, fuimos volviendo dos veces por semana con mucho cuidado para evitar contagios. El primer día, después de dos meses sin abrir la fábrica, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. En Trivialtech todos valoramos que, si bien hubo altibajos, ningún empleado dejó de cobrar ni el sueldo ni el aguinaldo. En ese sentido hubo un buen manejo de la parte administrativa y de los jefes. Después de la pandemia vamos a seguir trabajando, ya han cambiado muchas maneras de trabajar, pero en nuestro caso, como es una estructura productiva y es un trabajo muy físico no se puede hacer remoto". (Télam)