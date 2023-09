El Ministerio de Economía difundió un listado con las medidas que el ministro Sergio Massa anunció en las últimas semanas, y aseguró que se tomaron para "compensar el impacto de la devaluación que le impuso el FMI a la Argentina". "Se trata de un esfuerzo del Estado para garantizar el poder de compra de la gente, entendiendo que el 70% del PBI argentino es mercado interno", sostuvo el Palacio de Hacienda

Estas son las medidas que se anunciaron: DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA LA CANASTA BÁSICA Se anunció la medida Compre Sin IVA, el programa que devuelve el 21% del IVA de los productos de la Canasta Básica. A los jubilados y beneficiarios de AUH que hoy reciben la devolución de hasta $18.800 por mes, se suman también todos los monotributistas, empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios mínimos y Trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares. Además, aumenta a 15.000 pesos por mes el refuerzo alimentario del programa de beneficiarios de PAMI a casi 3 millones de personas, y a partir del lunes próximo, los trabajadores dispondrán de un programa de créditos de hasta $400.000. ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA TRABAJADORES Y JUBILADOS Massa anunció modificaciones en el impuesto a las Ganancias, a partir de las cuales dejarán de pagarlo los trabajadores y jubilados. En este sentido, sólo pagarán el tributo los gerentes y directores que cobren más de $1.770.000. Sólo estarán alcanzados por el tributo los mayores ingresos superiores a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales

Así, pagarán el tributo de mayores ingresos 90 mil contribuyentes, que representan 0,88% del total de los empleos registrados del país. NUEVO PROYECTO DE LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Se presentó un proyecto de Ley que aumenta la inversión educativa del Estado, llevándola al 8%. Se propone un modelo educativo con un ciclo lectivo anual de 190 días o más de clase, un mínimo de 25 horas semanales para todos y jornada completa para al menos el 50% de los alumnos. Además, ampliación de la conectividad con entrega de dispositivos tecnológicos y clases de robótica y programación, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para salas de 2 en jardines de infantes, duplicar la matrícula en escuelas técnicas y una mayor oferta de carreras universitarias y pre-universitarias en línea con el desarrollo estratégico. RETENCIONES CERO PARA LAS ECONOMÍAS REGIONALES Se anunció la eliminación de los derechos de exportación para productos y subproductos de las Economías Regionales para priorizar la generación de trabajo e impulsar la competitividad de las cadenas agroalimentarias. Las Retenciones Cero en subproductos de exportación de pesca, acuicultura, citricultura, vitivinicultura, maní, tabaco y foresto industria representan un alivio fiscal para las y los productores de todo el país tras una histórica sequía. También se impulsó un Programa incremento exportador, que permitirá 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar y mantener los puestos de trabajo de las plantas industriales. LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE IMPORTACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Se liberó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Más de 7.400 PyMEs recibirán la aprobación de sus SIRAs por un monto de US$700 millones para la disposición de repuestos, bienes intermedios para la producción y consumo. QUINTA EDICIÓN DEL PREVIAJE Se lanzó la quinta edición de PreViaje, con reintegros de hasta el 70% y tope máximo de 100.000 pesos para quienes decidan viajar por el país del 29 de septiembre al 17 de octubre. El programa ya fue utilizado por más de 7 millones de personas

BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, se definió un bono de $37.000 mensuales para septiembre, octubre y noviembre. También se impulsaron préstamos hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas con tasa subsidiada del 29% anual. Las medidas para este sector van a alcanzar a 7,8 millones de personas. SUMA FIJA PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Para los empleados del sector privado se impulsó una suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 pagadero en dos cuotas mensuales en septiembre y octubre (absorbible por las paritarias). Esta medida alcanzará a los trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales. Para garantizar el otorgamiento de la suma fija, el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%) para beneficiar a 5,5 millones de trabajadores. En tanto, en el caso de los empleados del sector público, también recibirán una suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales. REFUERZO PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES Para los y las trabajadoras de casas particulares, se otorgará un refuerzo por única vez de $25.000 en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas. En el caso de los empleadores con ingresos de hasta $2.000.000 mensuales, el Estado reembolsará 50% del refuerzo, que beneficiará a 424.000 personas. PROGRAMA DE CRÉDITO FAMILIAR Se anunció un programa de crédito familiar a tasa subsidiada a través de la ANSeS, que consiste en una línea de créditos para trabajadores de hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas. En todos los casos, las cuotas no podrán exceder el 30% del ingreso mensual y los fondos se depositarán en una tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas internacionales operan con tendencia positiva y el petróleo registra subas

La tasa de interés será equivalente al 50% de la tasa actual de financiamiento bancario y habrá y tres meses de gracia y descuento en recibo de sueldo. ALIVIO FISCAL PARA MONOTRIBUTISTAS Y MONOTRIBUTO PRODUCTIVO Se anunció la implementación del Monotributo Productivo, que baja el costo de la cuota mensual. Además, para las categorías A, B, C y D del Monotributo se promovió el diferimiento del pago del componente impositivo por seis meses

También se anunciaron préstamos de hasta $4.000.000 (dependiendo de la categoría) a una tasa de interés equivalente al 50% de la tasa de mercado y hasta 24 cuotas. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CREAR Se amplió la línea de crédito e incrementar la bonificación de la tasa para línea CREAR. También, se impulsó un legajo único financiero, para mejorar acceso al crédito de las PyMES.Asimismo, se anunció una línea de crédito de US$ 770 millones para la prefinanciación de exportaciones. REFUERZO EN LA TARJETA ALIMENTAR Y EN LOS PLANES POTENCIAR TRABAJO La Tarjeta Alimentar tendrá un refuerzo por única vez en dos cuotas mensuales en función a la cantidad de hijos en la familia

De esta manera, las familias con un hijo recibirán $10.000; con dos hijos $17.000; y con tres hijos $23.000. Esto significa que se incrementará un 30% el monto de la tarjeta. También habrá un refuerzo por única vez en los Planes Potenciar Trabajo de $20.000, pagadero en dos cuotas en setiembre y octubre

PRÓRROGA DEL PROGRAMA PUENTE AL EMPLEO Se definió prorrogar el programa Puente al Empleo para sector agropecuario. ACUERDO DE PRECIOS CON 425 EMPRESAS DE CONSUMO MASIVOSe alcanzaron acuerdos de precios con 425 empresas que acompañarán los nuevos acuerdos de Precios Justos en 50.000 productos de consumo masivo, insumos difundidos, calzados, indumentaria, línea blanca y pequeño electro, celulares, medicamentos, combustibles, hogar y construcción, y motos. NUEVO ACUERDO DE PRECIOS CON AUTOMOTRICES El Gobierno arribó a un acuerdo con las empresas automotrices para que cada terminal seleccione un modelo 0 Km que mantendrá su precio fijo hasta el 31 de octubre. ACUERDO DE PRECIOS DE MEDICINA PREPAGA La medicina prepaga de las familias con hasta $2 millones de ingresos mensuales tendrán congelado el servicio de salud. Este congelamiento será por 90 días. CONGELAMIENTO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLESA partir de una reunión entre Massa y las petroleras, se acordó congelar el precio de los combustibles hasta el 31 de octubre. INAUGURACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO Se inauguraron obras de Infraestructura del Cuidado en distintas provincias, que forman parte de un Plan Nacional de Desarrollo federal. Esta Red hoy tiene 971 obras y proyectos. ACUERDO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA Compromiso con la plataforma público-privada de Acción Climática. LICITACIÓN DE LA REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE Se puso en marcha la licitación de la Reversión del Gasoducto Norte, que permitirá generar un ahorro anual de US$1.960 millones y exportar gas a los países de la región. La obra cuenta con una inversión de US$ 710 millones, creará 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y entrará en funcionamiento el próximo invierno. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA UIF Y DEL SISTEMA DE ALERTA AUTOMOTOR EN SANTA FE Inversión en el Sistema de Alerta Automotor, que integra SUBE con el 911, para el transporte público de Rosario. También se apunta a combatir el lavadero del dinero que genera la venta de droga

GCH/KDV NA