Distintas voces se mostraron hoy a favor del proyecto de exploración hidrocarburífera offshore, mientras integrantes de organismos ambientalistas plantearon sus divergencias, en la cuarta jornada de la audiencia pública consultiva que realiza el Concejo Deliberante de Mar del Plata para la exploración y explotación hidrocarburifera offshore en el Mar Argentino, a diferencia de las jornadas anteriores.

En la audiencia, en la que se debate el impacto ambiental y en la pesca de la prospección sísmica situada a más de 300 kilómetros de la costa marplatense, Pablo Macchioli sostuvo que la industria petrolera, su exploración y explotación pueden convivir en Mar del Plata junto a la pesca y al turismo, como lo vemos en “Qatar, ciudad de pescadores, Noruega, Reino Unido, Brunei e Indonesia, entre otros tantos países”.

"Es bueno que los ambientalistas presenten fundamentos cuando se muestran en contra de la exploración y explotación petrolera", consideró, al tiempo que agregó que "las plataformas no presentan accidentes, lo presentan los barcos y aún así la tasa de accidentes a raíz del avance de la tecnología y mayores controles internacionales se ha reducido en más de 30 veces" y pidió "no olvidar que del petróleo obtenemos telas, calzados, asfalto, detergentes, plásticos, medicinas y fertilizantes”.

Otras de las voces a favor fue la de Carlos Filippini, quien señaló que “la demanda mundial de combustibles fósiles sin duda debe disminuir, pero aún dentro del marco del Acuerdo de París el mundo seguirá dependiendo de ellos durante muchos años más, seamos realistas”.

MIRÁ TAMBIÉN Afirman que la industria manufacturera es la “locomotora” del crecimiento económico bonaerense

En esa línea, dijo que “84% de la energía que se consume a nivel mundial proviene de los combustibles fósiles, 95% del transporte del mundo se mueve con derivados del petróleo y 87% de la energía de nuestro país proviene del petróleo y del gas, mientras que Argentina genera 60% de la electricidad con gas natural” y propuso "encaminarnos hacia una energía más limpia pero en una transición que no será inmediata”.

Gonzalo Vascone también apoyó el proyecto al sostener que "es una industria que los estándares internacionales les exigen controles para no poner en peligro a las personas ni al medio ambiente; las normas que regulan esta industria son muy altas".

"Debemos aprovechar esta gran oportunidad que tiene la Argentina para que haya más trabajo, en un ciudad que tiene muy altas tasas de desocupación y que esta actividad puede convivir con la industria del turismo y de la pesca y permitirá que la industria naval como astilleros sigan creciendo; es una gran oportunidad para Mar del Plata, para la provincia y para el país", sentenció.

Para el titular de la CGT local y actual concejal Miguel Guglielmotti, "estamos ante una gran oportunidad que tiene nuestra ciudad ante la exploración offshore, por eso consideramos fundamental unir al Estado con los sectores productivos, tanto empresarios como trabajadores, para generar consensos y poder avanzar con esta posibilidad de desarrollo que, sin dudas, viene a cambiar la matriz productiva de nuestra ciudad y a crear fuentes de trabajo".

MIRÁ TAMBIÉN Creció en el primer trimestre el mercado de electrodomésticos en la Argentina impulsado por Ahora 12

Entre las voces de los ambientalistas que se manifestaron en contra de la exploración y explotación petrolera en las costas de Mar del Plata estuvo la de Agustin Arevalo quien repudió "las mentiras que esgrimen las empresas que sólo favorecen a unos pocos en desmedro de muchos" y aseguró que "no es una industria segura", recordando que "ayer fueron derramados 22 mil barriles de petróleo, hace una semana en Ecuador, hace unos meses en Perú y el año pasado en Argentina".

Por su parte, Gonzalo Verges, mencionó "los daños que ocasiona la exploración al medio ambiente es muy grande; no hay buenas practicas sísmicas, no existe exploración y explotación sustentables; nuestro país no sabe controlar y lo vemos cuando no podemos controlar el mar argentino y su pesca ilegal, con lo cual yo me pregunto quien controlará un derrame a 4.000 metros de profundidad, es imposible controlarlo; si permitimos este proyecto vamos a contribuir a que la temperatura del agua suba 2 grados".

Otras de las voces en contra fue la Mabel Maldonado quien se manifestó "quiero un mar libre de petroleras; hablan que serán controladas y eso es mentira ya que vemos a diario que no pueden controlar los desechos, la basura los plásticos las fumigaciones cerca de zonas urbanas".

Por su parte, María Casado dijo "la Argentina quiere apostar a exploración de energías fósiles cuando el resto del mundo apuesta a energías limpias, renovables, eólicas. Debemos entender que si destruimos nuestra naturaleza vamos a colaborar con la crisis del cambio climático". (Télam)