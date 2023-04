Empresarios que participan en Córdoba del encuentro que organiza Argencon -entidad que engloba a compañías de servicios de la economía del conocimiento- criticaron las medidas relacionadas al restablecimiento de aranceles para la importación de notebooks y tablets y el monotributo tech. Sebastián Mocorrea, presidente de la entidad, reconoció el "crecimiento y potencial" de la economía del conocimiento en las provincias

Asimismo, destacó que el sector es un "proveedor de los dólares que tanto necesita el país" y que su desarrollo cuenta con el "consenso" de la dirigencia política para su desarrollo

Durante el encuentro, Mocorrea se hizo eco del reclamo de los empresarios y mencionó que "tropezaron" con políticas nacionales que "entorpecieron" el avance del sector. "Hace más de cuatro años se impusieron retenciones a las exportaciones. Único país del mundo en tenerlas; están suspendidas, no canceladas", expresó. El ejecutivo insistió en que la economía del conocimiento en la Argentina está en condiciones de "triplicar o cuadruplicar" las exportaciones

La afirmación "se basa en lo que hicieron otros países similares", aclaró. Recordó que "hace muy poco volvieron los aranceles a la importación de tablets y notebooks, encareciendo el valor de herramientas de trabajo y estudio" y agregó que eso "no beneficia a sectores que exportan y sí a sectores que ensamblan". Esto hace referencia a que, en marzo último, el Gobierno modificó los aranceles a la importación de cuatro clases de notebooks y los elevó del 0% al 16%, además incorporó un impuesto del 2% a un modelo de tablet. Mocorrea manifestó su opinión respecto del monotributo tech que, dijo, busca facilitar el acceso a dólares a personas que trabajan para el sector, pero "no brinda esa oportunidad a las empresas"

Planteó que esta situación "desbalancea" el mercado laboral y "produce daño a empresas medianas, chicas y grandes". Hace poco más de dos semanas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa

Desde la cartera lo califican como un paso hacia la "regularización financiera y tributaria de los gamers y programadores freelance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina". Por su parte, los empresarios subrayaron que la medida no hace más que "desequilibrar" las condiciones en las que sus compañías que operan en la Argentina. En este sentido, aseguraron que no pueden contratar trabajadores o retener a los talentos que formaron, ya que no cuentan con dólares por las restricciones existentes. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, participó de la inauguración del encuentro y sostuvo que para la provincia la economía del conocimiento es una economía regional

"Lo entendimos hace dos décadas y trabajamos en consonancia", añadió y coincidió que el sector es clave para "generar los dólares que el país necesita", señaló. En tanto, Luis Galeazzi, CEO de Argencon, presentó los números clave del sector: 20% de crecimiento interanual, 7,6% de las exportaciones totales del país (equivalentes a US$ 7.800 millones) y 7,4% del empleo registrado

Asimismo, las estimaciones de la industria sugieren que hay alrededor de 200.000 trabajadores en la informalidad. SL/JC/SPC NA