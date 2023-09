La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, afirmó hoy que desde la actual gestión creen "más que nunca en la producción como motor de la economía", al exponer ante 250 empresarios del sector de la pequeña y mediana empresa (pyme) durante la apertura del evento "Mes de la Industria" en el partido bonaerense de Berazategui.

"En el 'Día de la Industria' creemos más que nunca en la producción como motor de la economía", señaló Batakis, y sostuvo que "el sector financiero tiene que tener mayor penetración para generar más inversión que se traduzca en nuevos puestos de trabajo".

Asimismo, remarcó: "Creemos en el federalismo en clave productiva, en la producción en clave federal; creemos en el Banco Nación que sigue otorgando créditos para que la industria siga creciendo".

La titular del BNA compartió la apertura del evento industrial junto con el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

El encuentro desarrollado en el municipio del sur del Gran Buenos Aires tiene como objetivo promover y fortalecer el vínculo de la entidad con las pymes, ofreciendo un abanico de promociones especiales para todos los sectores de la industria nacional.

Por su parte, Rossi manifestó que "el verbo que debe predominar en cualquier modelo económico debe ser desarrollar y distribuir, no ajustar".

"No es lo mismo que haya crédito para los que producen y desarrollan nuestra industria que no lo haya; no es lo mismo tener licencias no automáticas que no tenerlas; no es lo mismo importación indiscriminada que cuidar la producción nacional", enfatizó el funcionario.

En esta línea, Rossi redondeó: "Tampoco es lo mismo tener desarrollo energético que no tenerlo y no es lo mismo pensar en desarrollo que en ajustar".

En tanto, Mussi aseguró: "Para nosotros es un orgullo que nos hayan elegido para ser sede del acto porque el Banco Nación es un representante muy importante de la banca pública, y es uno de los componentes de un Estado presente que siempre nos acompaña".

Del evento participaron también el vicepresidente 2º del BNA, José Ballesteros; los directores del BNA Julia Strada, Martín Pollera y Martín Ferré; la gerenta general, María Barros; y el subgerente principal de Negocios, Gastón Álvarez.

El encuentro se llevó a cabo en la empresa Papelera Rosato, compañía dedicada a la producción en serie de rollos de papel higiénico empaquetados en diferentes formatos y embolsados, en el Parque Industrial de Berazategui, que cuenta con 53 compañías instaladas, detalló el BNA en un comunicado.

La entidad además remarcó que durante septiembre organizará eventos con miras en el apoyo y crecimiento de las pymes de cara a 2024, en los que se debatirán temáticas relacionadas con políticas industriales, estrategias de producción, innovación tecnológica, empleo y condiciones laborales, en un espacio para el intercambio de ideas de los diversos sectores productivos de cada rincón del país.

(Télam)