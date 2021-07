El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó hoy tres operaciones de crédito por un total de USD 645 millones para la Argentina, que serán destinados a programas de nutrición y protección social, agua y saneamiento, y vialidad, que beneficiarán a más de 4 millones de personas en los próximos años.

La entidad detalló que el primer crédito, por US$ 300 millones, será para el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”; el segundo, de US$ 245.2 millones, para el Programa de obras básicas de agua potable AySA – Fase IV; y el tercero, de US$ 100 millones, para el Programa de Apoyo al Sector Vial.

"Fomentar el bienestar de la población, promover la recuperación económica, la generación de empleo y la competitividad de Argentina es una prioridad para CAF -banco de desarrollo de América Latina-, que a través de su Directorio aprobó tres operaciones de crédito por un total de USD 645 millones destinados a programas de nutrición y protección social, agua y saneamiento, y vialidad, que beneficiarán a más de 4 millones de argentinos en los próximos años", informó hoy el organismo regional.

“En CAF ofrecemos un apoyo integral a los países miembros y las operaciones hoy aprobadas a favor de Argentina son un buen ejemplo de cómo se evidencia ese soporte, a través del respaldo a la Tarjeta AlimentAR para fortalecer la seguridad alimentaria de los más vulnerables, con énfasis en la primera infancia; el aporte a la ampliación y mejora de la eficiencia de los servicios de provisión de agua potable en la región sur-oeste del Gran Buenos Aires; y el fortalecimiento del sistema vial nacional para mejorar la conectividad y la competitividad”, aseguró Renny López, presidente ejecutivo interino de la institución.

En la CLXXII sesión del Directorio realizada en Ciudad de México, se aprobó un crédito por US$ 300 millones para la fase II del Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que hasta el momento ha beneficiado a 2,9 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que también reciben beneficios de otro programa social consolidado denominado la “Asignación Universal por Hijo” (AUH). Esta iniciativa que pretende mitigar los efectos de pobreza y vulnerabilidad, agravados como consecuencia de la pandemia del COVID-19, ya cuenta con otro financiamiento de CAF por US$ 300 millones aprobado en 2020, desembolsado en un 98%.

La República Argentina también contará con un crédito de US$ 245 millones dirigidos al Programa de Obras Básicas de Agua Potable AySA – Fase IV, que contempla la realización de obras que integran el Sistema de Agua Sur que gestiona la empresa. Las mismas comprenden una nueva toma de agua cruda en el Río de la Plata, con una aducción de 3.000 metros; la segunda etapa de una estación elevadora en la planta de tratamiento de agua General M. Belgrano, que permitirá lograr la capacidad de bombeo final de 3 millones m3/día; y la construcción de cañerías de impulsión y equipos accesorios en aproximadamente 31.253 metros de longitud.

Bajo este Programa se espera beneficiar a aproximadamente 2 millones de habitantes actuales (con una proyección de 2,5 millones habitantes en 2040) de los partidos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza, dotándoles de agua potable de mejor calidad.

Finalmente, el Directorio aprobó US$ 100 millones para el Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino, bajo un préstamo sectorial de enfoque amplio, destinado al reconocimiento de inversiones y gastos en el sector vial nacional, incluyendo erogaciones en conservación vial y en ampliación de capacidad mediante el establecimiento de corredores y duplicación de carriles. (Télam)