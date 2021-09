Las exportaciones mineras registraron en julio un aumento de 49,3% respecto del valor anotado doce meses atrás, y el monto acumulado en los primeros siete meses del año (US$ 1.689,8 millones) creció 24% frente al mismo período en el 2020, principalmente por el alza en la cantidad de productos embarcados.

Durante julio, según informó la Secretaría de Minería de la Nación, las divisas generadas por las exportaciones del área “mostraron un incremento en todos sus commodities”.

Los envíos de oro de ese mes (por US$ 156,6 millones) experimentaron un ascenso interanual del 46,7%, mientras los embarques de plata (US$ 66,6 millones) acompañaron la tendencia con un aumento “notable”, de 86,9% respecto de junio de 2020.

Por su parte, las exportaciones de litio, tanto de carbonato como de cloruro, “se mantuvieron estables comparadas con el mismo mes del año anterior”, en torno de los US$ 15,8 millones.

Esto se debe a que, a pesar de que los precios aumentaron de forma significativa entre los meses comparados (US$ 14.119 la tonelada en julio último, frente a US$ 13-477 hace un año), "las cantidades exportadas fueron menores”, explicó el análisis de Minería

Los minerales no metalíferos también mostraron un comportamiento ascendente en las exportaciones, comparadas con las del mismo mes de 2020.

En el caso de las diatomitas, de uso en fertilizantes e insecticidas, se observó un incremento del 363% en las divisas generadas (US$ 1,1 millón).

Los valores exportados de calizas, dolomita y creta, si bien en cantidades reducidas, también exhibieron en julio una marcado repunte interanual, del 134%, mientras los embarques de bentonita y cal presentaron un incremento por arriba del 40%.

En cuanto al origen provincial de las ventas de productos mineros al exterior "se observa un comportamiento similar al alza”, indicó el informe oficial.

La Secretaría de Minería resaltó la “importancia relativa" de los envíos del rubro sobre el total de las exportaciones, lo que da cuenta del "rol central que ocupa la actividad minera en estas provincias”.

Catamarca, con envíos por US$ 66,1 millones en enero-julio, sigue encabezando esta tendencia con una participación en las exportaciones del 86,9% sobre el total de ventas de la provincia al exterior.

Se ubicaron luego Jujuy, con US$ 204,5 millones (74,9% del total exportado en lo que va del año); Santa Cruz, con US$ 869,9 millones (74% de participación en el conjunto de envíos); y San Juan, con US$ 398,7 millones (72,7%), concluyó el informe de Minería. (Télam)