El precio de la carne vacuna en el mercado interno no tiene modificaciones de relevancia desde hace tres meses, lo que permitió que desde la Secretaría de Agricultura se autorizara un incremento del 15% en las exportaciones, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).

La sequía obligó a los productores a poner en el corral a los animales que estaban a medio recriar, por lo que la oferta fue constante en un mercado con demanda muy deprimida, explicó Ciccra en su último informe económico mensual.

"Esperemos que hacia fin de año, finalizada la sequía y cuando el precio al público recupere el porcentaje del índice de inflación de los últimos meses, no se retrotraiga la medida", confió la entidad.

En julio de 2022 el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 55,6 mil toneladas peso producto, con una caída de 5,4% mensual, y una suba superior a 50% con relación a igual mes de 2021, debido a que en aquella época regía la restricción de exportar cortes provenientes de vacas.

En lo que respecta a la facturación, en julio ascendió a US$ 321,5 millones, lo que arrojó un incremento de 61,9% interanual; y el precio promedio declarado pasó de US$ 5.398 por tn pp en julio del año pasado a US$ 5.784 por tn pp en julio de 2022 (+5%).

Las ventas a China sumaron 45,8 mil tn pp de carne vacuna en el séptimo mes del año y la participación de ese destino en las exportaciones argentinas pasó de 69,2% a 82,4% entre julio de 2021 y julio de 2022.

En tanto, el precio promedio declarado por estas exportaciones registró un alza de 25% anual y se ubicó en US$ 5.101 por tn pp; así, la recuperación del volumen y el mayor precio promedio generaron una facturación de US$ 233 millones, 124,6% mayor a la de julio del año pasado.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357,4 mil tn pp de carne vacuna, 6,6% más que en los distorsionados primeros siete meses de 2021 (+22,3 mil tn pp).

Al medirlas en toneladas res con hueso, las exportaciones ascendieron a 507,3 mil tn y resultaron 8% superiores a las registradas en enero-julio del año pasado.

Los ingresos totales sumaron US$ 2.097 millones, 44% por encima del generado en igual período de 2021 (+640,4 millones) por el aumento del precio promedio.

El precio promedio pasó de US$ 4.346 por tn pp hasta US$ 5.867 por tn pp entre los períodos analizados (+35% anual).

En agosto el precio promedio de la hacienda en pie marcó un nuevo máximo, al ubicarse en $272,5 por kilo vivo.

Entre julio y agosto las categorías toros y vacas fueron las que mostraron las subas más importantes: 27,2% y 24,3%, respectivamente.

El precio promedio de los animales negociados en el mercado de Cañuelas subió 85,6% (5,3% equivalente mensual), superando tanto la evolución de las cotizaciones del dólar como del nivel general del índice de precios mayoristas (IPIM).

Por categorías, el precio promedio de los toros se incrementó 124,1% y el de las vacas acompañó el proceso con un alza de 105,8%.

Las vacas de menor valor fueron las que mayores subas registraron, superiores a 100% en los tres casos y con un máximo de 110,6% para las vacas conserva inferiores, concluyó el trabajo. (Télam)