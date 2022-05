(Por Carlos Joseph) El sector de empresas de base tecnológica con enfoque hacia el sector agropecuario (conocidas como agtech), aunque es incipiente y está rezagado como receptor de capitales, en 2021 acaparó buena parte de las inversiones destinadas a las startups, superando incluso a los sectores FinTech, BioTech, EdTech, Commerce y HealtTech.

Según un estudio presentado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y la empresa Microsoft, en 2021 -luego de dos años de pandemia- la cantidad de transacciones de Capital Emprendedor y Semilla batió un récord con respecto a los años anteriores, con 110 inversiones por un total de US$ 1.337,2 millones.

"El récord de inversión en Capital Emprendedor que hubo en Argentina en 2021 se enmarca en un crecimiento de la región, donde lo invertido sólo en 2021 supera el monto total de los últimes años sumados", declaró Lorena Suárez, presidenta de Arcap.

Para Suárez, "lo interesante del fenómeno es que América latina todavía tiene mucho margen para seguir creciendo y un muy buen material en términos de capital humano, innovación y desarrollos de negocios".

"Que crezca tanto el volumen de la inversión es una gran noticia por las startups son una vía de desarrollo social, económico y reparación ambiental; por eso, el Capital Emprendedor tiene un rol esencial en un país y una región donde hay tantos desafíos por resolver", completó.

En la Argentina, desde 2016 hay una tendencia de crecimiento sostenido en el número de transacciones de Capital Emprendedor (inversiones de más de US$ 1 millón); la tendencia incluso se mantuvo en 2020, pese a la pandemia; y en 2021 se registraron 44 transacciones; 69,2% de aumento respecto del año anterior, y el salto anual más alto del que se tiene registro.

Los US$ 1.312,7 millones invertidos en Capital Emprendedor en 2021 casi cuadruplican a los del año anterior y es 46 veces más grande que el monto total invertido el primer año que Arcap empezó a medir estos indicadores.

Las inversiones en este segmento fueron destinadas a AgTech (18,8%), FinTech y Enterprise Software (15,6%), BioTech (12,5%), EdTech (9,4%), Commerce y HealtTech (6,3%); a nivel geográfico, 75,9% de las startups que recibieron inversiones se ubica en CABA y PBA; 12% en Santa Fe; y 4,8% en Córdoba y Mendoza; y, sobre el total de las empresas, 72,7% ofrece productos o servicios B2B; y 27,3%, B2C.

En el caso de las inversiones en Capital Semilla -operaciones que generalmente van desde los US$ 25.000 hasta US$ 1 millón-, en 2021 se registraron 66 transacciones, cantidad que se mantuvo estable desde 2019, pero aumentó el monto total invertido (US$ 25 millones, 50% más que en 2020).

En este caso, las inversiones fueron canalizadas a los sectores BioTech (45,2%), FinTech (26,2%), HealthTech (14,3%) y AgTech (11,9%).

En los últimos días, en la Semana de la Agricultura Digital, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) anunció que apoyará la consolidación de red de Agtechs en las Américas para impulsar la transformación digital en el agro y propiciará una ronda virtual que vincule a estos desarrollares de soluciones tecnológicas para uso del sector agropecuario con fondos de inversión u otras organizaciones de apalancamiento.

"En el IICA hacemos todo lo posible para vincular actores y lograr que la transformación sea un tema realmente sustantivo, nos comprometemos a seguir robusteciendo la red porque es una causa súper noble, porque acá lo que está en futuro es una mejor calidad de vida para todos", afirmó el director general del organismo, Manuel Otero.

Entre las startups argentinas que integran la red impulsada por el IICA están Agroconsultas, Ecodrip, Milar, Origino, Wiagro, Appi.ar by Beemore y Gbot Solutions.

"La transformación digital de la agricultura es inevitable, va a ocurrir más temprano que tarde y desde el IICA lo que queremos es promoverla e impulsarla para que sea dinámica e inclusiva", explicó Federico Bert, especialista en Agricultura Digital del organismo.

Según un estudio realizado por la Universidad Austral con el apoyo de Endeavor, Glocal y The Yield Lab Institute para investigar el panorama del sector agrotecnológico en el país, el "ecosistema AgTech" de Argentina es incipiente, con casi un centenar de startups, casi todas de pocos años de antigüedad.

El Agtech es una industria que, si bien se encuentra en proceso de desarrollo, ha crecido en los últimos años, con empresas como Agrofy, Agidea, Maqtec, Bioceres, Caiman, De campo a campo, Pago Rural, Kilimo, Acronex, Beeflow, Auravant y ZoomAgri, señala el trabajo.

De acuerdo a una investigación de Startup Genome, el Agtech creció 14,6% anual en la última década, sobre el promedio mundial de 4,5%; en tanto, según Deloitte, el Agtech como mercado supera los tres trillones de dólares en todo el mundo y emplea a un billón de personas.

Se trata de un sector que "ofrece oportunidades no sólo por la búsqueda constante de una mayor productividad de los recursos sino también, por la búsqueda hacia la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente", señaló el reporte.

En un contexto de degradación ambiental y de recursos naturales limitados, y ante una población de 10.000 millones de habitantes proyectada para 2050, será fundamental "indagar en alternativas para poder satisfacer sus necesidades básicas", planteó.

Así, consideró, "el incremento de la digitalización ayudará al progreso y a la garantía de que la industria agrícola pueda cumplir con estas demandas y contribuirá a ser más competitivos a nivel global".

El estudio sugiere que las oportunidades para innovar en el sector se encuentran en todas las fases productivas: "Las agtech brindan soluciones tecnológicas y de investigación para optimizar procesos y diseñar estrategias innovadoras diferentes a la agricultura tradicional", concluye. (Télam)