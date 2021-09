Los futuros de soja cotizaban hoy en terreno positivo, apuntalados por el paro camionero que se realiza en Brasil, mientras también registraban alzas los precios del maíz y el trigo, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa avanzaba hasta US$ 468,5 por tonelada para noviembre, con lo cual mantiene un valor 55,3% más elevado que el de hace 15 meses.

La BCR advirtió, no obstante, que el panorama para el poroto podría cambiar, ya que se espera una revisión alcista de la producción global de soja, tras el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en las próximas horas.

En ese marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.233,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 372, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316 registrados, respectivamente, en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, en tanto, anotaban subas en el marco de expectativas mayoritariamente alcistas en lo que respecta a la producción mundial.

El cereal anotaba descensos de US$ 0,5 hasta US$ 201,3 la tonelada para diciembre, precio 69% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, repuntaban US$ 0,6 hasta US$ 254,9 la tonelada, también para diciembre (nivel 50,8% más alto que el de un año atrás), "por incertidumbre frente al plano productivo global, aunque un saldo neto vendedor de contratos por parte de los fondos de inversión limita las subas", concluyó la bolsa rosarina. (Télam)