El mercado de granos de Rosario operó hoy estable en los precios, aunque con una menor presencia de compradores, con el maíz sin variaciones, el trigo con cambios marginales y la soja con valores por encima de los registros de la rueda anterior.

El maíz no presentó mayores novedades, en un mercado que contó con buena presencia de compradores y mostró estabilidad en materia de precios propuestos.

Por el cereal con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente $63.000 o US$ 180 por toneladas, al igual que en la jornada previa.

La entrega contractual también alcanzó los $63.000; y la posición septiembre se situó en US$ 180, con la propuesta en moneda local de $63.000.

En cuanto al maíz del próximo ciclo comercial, el tramo febrero-abril de 2024 volvió a estar en US$ 180, con la entrega entre mayo y junio arribando a US$ 175; y la posición julio se situó al igual que ayer en US$ 170.

En el mercado de trigo se registró un recorte marginal en la cantidad de posiciones abiertas de compra y los precios propuestos se mantuvieron sin cambios entre ruedas.

De esta forma, la oferta para la entrega disponible y contractual nuevamente se ubicó en US$ 235; y el tramo noviembre-enero de 2024 se situó en US$ 215, sin cambios entre jornadas.

Por su parte, el mercado de soja registró un menor número de compradores activos, al tiempo que las ofertas del día ajustaron al alza con relación al día martes.

En este sentido, el valor propuesto por la oleaginosa disponible y para las fijaciones de mercadería fue de $143.000, aunque no se descartaba la posibilidad de mejoras.

El mercado de sorgo se mantuvo estable entre ruedas: US$ 215 volvió a ser el valor propuesto para la entrega de mercadería entre febrero y agosto de 2024.

En tanto, en la jornada de hoy no se dieron ofrecimientos abiertos por girasol ni cebada. (Télam)