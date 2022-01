El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, consideró hoy "injustificable y completamente destructivo" que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan este miércoles a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conocer la marcha de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones a radio El Destape, Costa planteó que "es injustificable y completamente destructivo que un espacio que tiene representación a partir de la gestión de provincias no participe de una convocatoria que se lanza a todos los mandatarios de las provincias, para poder tener un diálogo directo con quien está llevando la principal negociación que tiene la economía argentina hoy, que es la del FMI".

"No le veo sentido desde lo razonable, sobre todo viniendo de una oposición que todo el tiempo levanta la bandera del diálogo pero en los hechos demuestra que está jugando otro partido", razonó.

Para el funcionario, "los principales responsables del endeudamiento que tiene Argentina son los funcionarios del expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal", por lo que opinó que deben "hacerse cargo sobre este endeudamiento insostenible y las consecuencias que éste tiene para nuestra economía".

"No participar de la reunión para la que fueron convocados, no tener actitud constructiva, es no entender qué tipo de salida requiere esa problemática", continuó Costa, y analizó que "la oposición pone palos en la rueda cada vez que se propone colaborar para que el país salga de esta situación tan crítica".

"Este momento pide que la oposición entienda qué se está jugando y que sean parte de la solución", dijo Costa.

Por otro lado, el ministro destacó que "la recuperación económica argentina en contexto de pandemia a nivel internacional es muy destacable".

"La economía en 2021 mostró una recuperación muy acelerada respecto de 2020, cuando cayó 10%. Este año creció un 10%, lo que muestra enorme capacidad de respuesta de nuestro entramado productivo", analizó el economista.

Sostuvo que "la economía pudo responder, recuperarse, generar empleo y producción, y alcanzar niveles muy destacables" y reiteró: "Tras la caída del 2021, venimos con niveles de crecimiento muy fuertes".

Luego, aseveró que "sostener ese crecimiento implica resolver cuestiones macrofinancieras, garantizar previsibilidad, llegar a una resolución del endeudamiento con el FMI que le tocó heredar a este Gobierno, ir garantizando que haya desaceleración de la inflación para recuperar poder adquisitivo y que funcione el mercado interno".

Sostuvo que "el panorama es bueno y las condiciones para el crecimiento están", pero apuntó que "se requiere resolver estos desafíos y confío en que se van a poder ir ordenando".

Se mostró "convencido de que se va a ir reduciendo la inflación", y dijo que las medidas que se están adoptando a nivel nacional en ese sentido "son las adecuadas".

Para el ministro, "evitar saltos abruptos en el tipo de cambio, evitar fuertes incrementos tarifarios, recuperar acuerdos de precios, y ordenar la cuestión fiscal pero teniendo en cuenta recuperación del poder adquisitivo" son medidas correctas.

"Está claro que cualquier proceso de desinflación lleva tiempo", dijo, y apuntó que "el gobierno está tomando las medidas adecuadas, por lo que vamos a ir viendo buenos resultados".

Finalmente, puso de relieve que "esta temporada de verano será récord y habrá crecimiento del empleo y recuperación para un sector que fue muy castigado, como es el turístico".

"La gente está disfrutando de las vacaciones, estamos con niveles de ocupación pleno en gran parte de la provincia", contó Costa, y agregó que ello es "una excelente noticia no sólo porque la gente puede descansar y disfrutar, sino por lo que implica en términos de impulso a la actividad económica y al turismo". (Télam)